La rassegna internazionale del presepe nell'arte e nella tradizione torna a distanza di nove anni negli arcovoli dell'Arena di Verona, in quella che fu la prima collocazione.

Lo ha annunciato oggi l'Amministrazione comunale scaligera, che ha ottenuto il via libera alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Questa edizione sarà dedicata agli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, a cui è legata la tradizione del presepe, e avviene a un anno dalla scomparsa dell'ideatore Alfredo Troisi; la scelta del luogo vuol essere così un tributo anche a chi diede vita alla storica manifestazione.

Così il 19 novembre sarà inaugurata la rassegna "Presepi dal mondo a Verona" che resterà aperta fino al 17 gennaio, iniziativa promossa dalla Fondazione Verona per l'Arena con il patrocinio del Comune. Dal 2018 la rassegna venne spostata alla Gran Guardia per la concomitanza dell'inizio del restauro dell'anfiteatro. L'apertura al pubblico è prevista tutti i giorni dalle 9 alle 20. (ANSA).

