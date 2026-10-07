(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Sbarca a Napoli Videocittà, il Festival della Visione e della Cultura Digitale ideato da Francesco Rutelli: si terrà il 10 e 11 ottobre negli spazi del Real Albergo dei Poveri.

Il Festival - con Natalia Bagnato nel ruolo di consulente strategica, la direzione creativa di Michele Lotti, l'organizzazione generale di Giulia Funari e Guido Pietro Airoldi nel ruolo di responsabile dello sviluppo e delle partnership internazionali - è promosso e finanziato dal Comune di Napoli e dalla Regione Campania.

L'intervento della Regione Campania è sostenuto attraverso Scabec - Società Campana Beni Culturali, con Fondi di Coesione Italia 21-27, nell'ambito delle azioni di valorizzazione del patrimonio Unesco e degli Itinerari Culturali della Campania.

Nel corso di nove edizioni, Videocittà ha coinvolto centinaia di artisti, creativi e professionisti, accogliendo complessivamente oltre mezzo milione di visitatori. E' in questa traiettoria che si inserisce Napoli e il tema del mare, elemento identitario della città con il Golfo, il porto, l'orizzonte, il movimento delle onde e il legame millenario della città con il Mediterraneo attraversano le opere e gli interventi ospitati nel Refettorio, nella Galleria Centrale e nella Corte Interna.

"Una straordinaria occasione per riaffermare la nostra visione di città proiettata al futuro. Abbiamo voluto fortemente che questo appuntamento trovasse la sua casa nel Real Albergo dei Poveri, uno dei luoghi più iconici e carichi di storia del nostro territorio che oggi si avvia ad essere un laboratorio d'eccezione per la sperimentazione culturale, l'innovazione e la trasformazione urbana", afferma il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. "La collaborazione istituzionale deve essere il motore di una rigenerazione urbana e culturale profonda, in cui l'innovazione e la sperimentazione contemporanea diventano strumenti per rivitalizzare spazi, storie e memoria collettiva", aggiunge Onofrio Cutaia, Assessore alla Cultura della Regione Campania (ANSA).

