(ANSA) - FIRENZE, 14 OTT - Un accordo per fare in modo che sulla piattaforma online per la prenotazione di esperienze di viaggio, GetYourGuide, ci siano solo operatori accreditati dall'Opera di Santa Maria del Fiore, evitando quindi offerte non conformi alle regole fissate dal complesso museale o contenuti fuorvianti o fraudolenti. E' quanto prevede l'intesa sottoscritta tra l'Opera di Santa Maria del Fiore e GetYourGuide, presentata oggi insieme al Comune di Firenze.

Opera di Santa Maria del Fiore, è stato spiegato, è la prima istituzione culturale e museale italiana a sottoscrivere con GetYourGuide un accordo di questo tipo. L'intesa prevede che ogni anno Opera comunichi alla piattaforma l'elenco degli operatori autorizzati, che sono sottoposti a revisione periodica, insieme ai relativi sub-rivenditori: nel 2026 il sistema coinvolge circa 20-25 soggetti complessivi, tra partner diretti e operatori della filiera. GetYourGuide verifica che le esperienze presenti sulla piattaforma siano riconducibili a soggetti accreditati e interviene sulle offerte non conformi o sulle informazioni fuorvianti, come l'utilizzo della dicitura 'skip the line', ovvero 'salta la fila', non prevista dalle regole di accesso al complesso museale fiorentino. Dall'avvio operativo dell'accordo sono state disattivate oltre dieci esperienze riconducibili a operatori non autorizzati. "In una città d'arte complessa come Firenze - spiega Lorenzo Luchetti, direttore dell'Opera di Santa Maria del Fiore - governare i flussi turistici significa garantire un equilibrio virtuoso tra tutela del patrimonio, fruibilità e alta qualità dell'esperienza di visita". Pio Macchiarulo, responsabile relazioni istituzionali in Italia di GetYourGuide ha spiegato che "il compito di piattaforme come GetYourGuide non è spingere sempre più persone verso luoghi che hanno già una domanda altissima, ma aiutare a gestire meglio quella domanda, lavorando insieme a chi questi luoghi li tutela ogni giorno". L'intesa si inserisce in un percorso formalizzato due anni fa da GetYourGuide con il Comune di Firenze e tradotto in alcune iniziative concrete come la rimozione dalla piattaforma dei tour incentrati sul consumo di alcol e l'avvio di un progetto pilota contro siti e pagine fraudolente che imitano attrazioni e canali ufficiali. (ANSA).

