(ANSA) - SERRAVALLE DI CHIENTI, 01 AGO - È tutto pronto per la XXIII edizione del Montelago Celtic Festival, che dal 5 all'8 agosto porterà sull'altopiano di Colfiorito a Serravalle di Chienti (Macerata), "una delle più grandi comunità temporanee d'Europa nel segno della musica folk, della cultura e del campeggio libero" si spiega in una nota. Gli ultimi 2mila ingressi saranno disponibili direttamente alle casse del Festival. Quattro giorni immersi nel cuore dei Monti Sibillini in cui musica, letteratura, cinema, natura, arti, sport e vita all'aria aperta si intrecciano attorno al tema scelto per questa edizione, "I Legami".

Sul palco saliranno gli Eluveitie, tra le più importanti band folk metal al mondo, i Rhapsody of Fire, pionieri del symphonic power metal italiano, gli In Extremo, maestri tedeschi del Middle Age Metal, e gli irlandesi The Scratch. Accanto a loro anche la leggendaria band finlandese Värttinä, l'Irish music dei Lúnasa, i Folkstone, il trio francese dei Ciac Boum, gli Steve 'n' Seagulls e decine di altri artisti che attraversano il folk, il rock e la musica tradizionale.

Accanto ai concerti torna la Tenda Tolkien con oltre venti incontri che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra letteratura, fantastico, poesia, fumetto e filosofia.Tra gli appuntamenti più attesi figurano Wu Ming 4, con una nuova rilettura dell'opera di Tolkien, Teresa Radice e Stefano Turconi, Enrico Terrinoni, Laura Pugno, Giorgiomaria Cornelio, Marco Ferrari, Loreta Minutilli, Denis Amadio, insieme alla rassegna del Montelago Cinema in cui, fra gli altri film, è programmata la trilogia Lo Hobbit.

Inoltre decine di workshop e attività en plein air offriranno un percorso esperienziale che unisce musica, danza, artigianato, discipline antiche, escursionismo e pratiche outdoor. Nell'Arena Avalon protagonisti gli Highland Games e le sfide ispirate alle tradizioni celtiche, mentre il The Riddle Pit sarà ancora una volta il ritrovo per gli appassionati del gioco con tornei, giochi da tavolo, giochi di ruolo, laboratori e dimostrazioni aperte a esperti e principianti. Alla Tenda Kids, largo ai piccoli Celti con le avventure-gioco dedicate alla scoperta del mondo del fantasy, mentre nell'Accampamento storico, oltre alla possibilità di immergersi nel villaggio altomedievale, le Tende Eowyn e Arwen diverranno la cornice per le cerimonie con rito celtico.

Tra le novità del 2026 debutterà Montelago RubbishArt, il concorso che invita il pubblico a trasformare materiali di recupero in installazioni artistiche. (ANSA).

