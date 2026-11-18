(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Esploratore, geografo, fotografo e studioso delle lingue indigene. Grande appassionato, che tra Ottocento e Novecento fece dell'Amazzonia il centro della propria vita e delle proprie ricerche. A 100 anni dalla scomparsa, la Società Geografica Italiana ricorda Ermanno Stradelli (1852 - 1926 ) e il suo lavoro con il convegno internazionale, realizzato con il contributo del Ministero della Cultura, Ermanno Stradelli e la lezione dell'Amazzonia.

L'attualità del dialogo tra culture e la sostenibilità della conoscenza, in programma il 18 novembre a Palazzetto Mattei a Roma. E con una mostra, fino al 6 dicembre sempre nella sede di Villa Celimontana. Giovanissimo, a soli 27 anni, nel 1978 Stradelli partì per il Brasile. Qui navigò anche il Rio delle Amazzoni e imparò la lingua indigena.

La mostra, racconta Patrizia Pampana, direttrice della Biblioteca della Società Geografica, espone "scritti originali di Stradelli ed estratti dal Bollettino della Società Geografica Italiana che riguardano la leggenda di Yurupary, le iscrizioni indigene e l'esperienza fatta alla ricerca delle sorgenti dell'Orinoco. Le fotografie . prosegue - mosrano invece l'interazione che aveva ottenuto con le popolazioni, alcuni edifici di Manaus e soprattutto la vita all'interno delle comunità locali". In particolare, stupefacente è "la mappa Geografica do Estado do Amazonas che - spiega la direttrice - Stradelli presentò alla Conferenza del 1901 al Collegio Romano e che verrà acquistata dallo Stato Brasiliano per essere distribuita nelle scuole e agli eserciti".

A distanza di oltre un secolo, l'eredità scientifica e umana di Stradelli offre ancora strumenti preziosi per interrogarsi sul rapporto tra culture, sulla tutela dei territori e sulla sostenibilità della conoscenza. Le sue esplorazioni e i suoi studi sono un punto di partenza anche per affrontare questioni di stringente attualità: come si costruisce una conoscenza rispettosa delle culture e dei territori? Quale ruolo possono avere i saperi indigeni nella tutela dell'ambiente? E come trasformare l'eredità delle esplorazioni del passato in strumenti di dialogo e cooperazione per il presente? (ANSA).

