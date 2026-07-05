Tra le città più verdi al mondo, Vienna invita a vivere gli spazi aperti con un'offerta gastronomica che spazia dai picnic nei parchi ai ristoranti stellati con terrazza panoramica, passando per mercati, taverne tradizionali e locali affacciati sull'acqua del fiume. D'estate mangiare all'aperto diventa un'esperienza che permette di conoscere la città da una prospettiva diversa, più rilassata e autentica. Giardini nascosti, cortili interni, terrazze ombreggiate e lungofiume animati trasformano ogni pausa in un'occasione per immergersi nella cultura viennese.

Una delle tendenze più originali è il 'supermarket safari', un itinerario gastronomico che porta alla scoperta delle specialità locali direttamente tra gli scaffali dei supermercati. L'idea è semplice: acquistare prodotti tipici, snack curiosi e specialità gastronomiche per poi consumarli all'aperto, magari in uno dei tanti parchi cittadini. A proporre questa esperienza è Rebel Tours, progetto ideato da Basti e Gabi, due fratelli austro-brasiliani, che accompagnano i partecipanti nei quartieri più caratteristici alternando degustazioni, racconti e soste in piccoli negozi, botteghe e punti di street food. Tra le tappe più apprezzate, 'Julius Meinl am Graben', storico gourmet market nel cuore della città, dove è possibile acquistare prodotti di alta qualità prima di raggiungere facilmente lo Stadtpark o il Volksgarten per un picnic immersi nel verde.

Nel settimo distretto, invece, 'Espresso Buffet' è un punto di riferimento per chi cerca pane artigianale, focacce, vini naturali, prodotti biologici e specialty coffee. Da qui bastano pochi minuti a piedi per arrivare al Weghuberpark o al Siebensternpark. Ottime alternative per chi desidera una selezione di eccellenze gastronomiche locali sono anche 'Haas & Haas Wine & Delicatessen' e 'Feinkost Klimon', gastronomia a conduzione familiare molto frequentata dai viennesi, entrambe perfette per acquistare cestini da picnic già pronti. Punto di riferimento gastronomico viennese è il 'Naschmarkt', il mercato alimentare più famoso della città con oltre 130 bancarelle, spazi coperti e una terrazza panoramica, vero crocevia di culture culinarie. Qui convivono cucina biologica, specialità turche, piatti a base di pesce, formaggi, vini e proposte gastronomiche provenienti da ogni parte del mondo, rendendolo una meta ideale per chi desidera assaggiare sapori diversi in un unico luogo. Durante l'estate uno degli indirizzi più frequentati è il Canale del Danubio, dove si concentra una vivace successione di bar, ristoranti, piste ciclabili e aree relax affacciate sull'acqua.

Tra i locali spicca 'Summerstage', grande spazio all'aperto che unisce ristorazione, terrazze e intrattenimento, mentre 'Motto am Fluss' propone un'esperienza più raffinata con cucina di qualità e un design contemporaneo che lo ha reso uno dei locali più iconici della città. Immancabili sono le spiagge urbane: 'Strandbar Herrmann' è il luogo ideale per rilassarsi tra sdraio, sabbia e cocktail, mentre il suggestivo 'Badeschiff', piscina galleggiante ricavata su un battello, offre un'alternativa originale per affrontare il caldo estivo.

Un'altra istituzione viennese sono gli 'Schanigarten', i tradizionali dehors di bar e caffè che durante la bella stagione animano piazze e vie della città. Tra i più caratteristici ci sono 'Ulrich ed Erich', affacciati sulla pittoresca St.-Ulrichs-Platz, perfetti per una colazione, un aperitivo o una pausa accompagnata da un buon caffè. Chi preferisce atmosfere più tranquille può scegliere uno dei numerosi ristoranti con giardino, dove il verde diventa parte integrante dell'esperienza gastronomica. 'Glacis Beisl' e 'Amerlingbeisl' sono tra le trattorie più amate, mentre 'Lucullus' conquista con i suoi pergolati circondati da fiori ed erbe aromatiche; anche 'Schreiners Gastwirtschaft' offre un elegante giardino che in estate si riempie di margherite in fiore. Una tappa imprescindibile è rappresentata dagli Heuriger, le tipiche taverne viennesi dove viene servito vino di produzione propria accompagnato da piatti della tradizione. Accanto a questi locali si trovano anche i Buschenschank, trattorie semplici che propongono esclusivamente specialità fredde in un'atmosfera conviviale. Tra gli indirizzi più apprezzati, 'Edlmoser', la tenuta 'Franz Wieselthaler' e 'Hans & Fritz', nato dalla collaborazione tra il celebre produttore Fritz Wieninger e lo chef stellato Juan Amador.

Per chi invece desidera ammirare Vienna dall'alto, ci sono tante possibilità: la terrazza del ristorante 'Klyo', ospitata nell'edificio dell'osservatorio Urania, regala una splendida vista sul Canale del Danubio, mentre il rooftop dell'hotel 'Lamée' permette di sorseggiare un drink con il Duomo di Santo Stefano sullo sfondo. Tra gli indirizzi panoramici più ricercati figurano anche 'Sky Roofgarden & Bar', il ristorante 'Limón' del Grand Ferdinand e la terrazza del ristorante stellato 'Herzig', che domina i tetti della città e le colline circostanti. Tra le novità dell'estate spicca infine 'Pier 22', il nuovo spazio ricreativo inaugurato sull'Isola del Danubio; l'area, estesa su 13mila metri quadrati, ospita piattaforme per la balneazione, aree relax e spazi dedicati allo sport, oltre a tre diverse proposte gastronomiche: 'Inka' propone un originale incontro tra cucina peruviana e tradizione austriaca, 'Café Pier 22' offre una terrazza affacciata sull'acqua a un ambiente interno accogliente, e 'It's Amore' punta sui sapori mediterranei reinterpretati con ingredienti locali.