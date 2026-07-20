Mare cristallino, oltre mille isole, città ricche di storia e una natura ancora incontaminata: l'estate in Croazia è un invito a rallentare e a lasciarsi sorprendere dalla varietà di esperienze che il territorio offre.

Facile da raggiungere dall'Italia, il Paese offre un mix di spiagge, cultura, gastronomia e attività all'aria aperta, regalando un perfetto equilibrio tra relax, scoperta e avventura e interpretando perfettamente il concetto di vacanza 'su misura'. Tra i punti di forza della destinazione c'è senza dubbio l'enogastronomia: dalle tradizionali trattorie in riva al mare ai ristoranti d'alta cucina, la tavola racconta l'identità del territorio attraverso ingredienti locali, ricette della tradizione e interpretazioni contemporanee. A confermare il crescente prestigio della scena gastronomica croata è anche la Guida Michelin, che recentemente ha premiato con una stella il ristorante' Harry's Piccolo' di Poreč, affiancandolo agli indirizzi già stellati di Spalato ('Krug'), Šibenik ('Pelegrini'), Dubrovnik ('360º'), Rijeka ('Nebo'), Korčula ('LD Restaurant') e Jastrebarsko ('Korak'). Tra il profumo del pesce appena pescato, l'olio extravergine, i vini locali e le ricette che raccontano il Mediterraneo, ogni sosta diventa parte integrante del viaggio.

Il mare Adriatico è il protagonista dell'estate croata: baie nascoste, coste frastagliate e un arcipelago di oltre mille isole offrono lo scenario ideale per godersi un mare cristallino e praticare kayak, Sup, windsurf, wakeboard e immersioni. La straordinaria trasparenza delle acque permette di esplorare fondali ricchi di biodiversità, tra praterie di posidonia, cavallucci marini e relitti. Tra i luoghi più suggestivi spicca la 'Grotta di Ulisse', sull'isola di Mljet, legata al celebre mito dell'eroe greco: secondo la leggenda, fu proprio qui che l'eroe greco rimase incantato dalla bellezza dell'isola. Ancora oggi questo luogo conserva un fascino sospeso nel tempo, dove natura e immaginazione sembrano fondersi in un unico racconto.

Per chi cerca un contatto autentico con la natura, la Croazia propone numerosi itinerari da percorrere a piedi o in bicicletta. L'isola di Cherso, con oltre 300 chilometri di sentieri, attraversa boschi, uliveti, scogliere e antichi borghi come Lubenice, offrendo un'esperienza di viaggio lenta e immersiva. Anche il patrimonio culturale contribuisce a rendere unica la destinazione: oltre ai numerosi siti riconosciuti dall'Unesco, il Paese ospita musei originali come quello dello Sport di Zagabria, il Centro Memoriale Nikola Tesla di Smiljan e il celebre Museo delle Relazioni Interrotte, che raccontano la storia e l'identità croata da prospettive inedite. Infine, un elemento distintivo dell'esperienza di viaggio è l'ospitalità: soggiornare presso una struttura certificata 'Local Host' permette di entrare in contatto diretto con chi vive il territorio e ne custodisce tradizioni, sapori e curiosità.

Un'accoglienza autentica che trasforma la vacanza in un'occasione di incontro e scoperta. Dalla buona cucina agli sport acquatici, dai paesaggi naturali al patrimonio culturale, fino all'accoglienza locale, la Croazia si presenta come una meta capace di soddisfare viaggiatori con interessi diversi, offrendo un'estate ricca di esperienze da vivere secondo il proprio ritmo.

