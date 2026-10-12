(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Quella appena trascorsa è stata un'estate record per le crociere in Italia con 6,1 milioni passeggeri movimentati nel periodo giugno - agosto (+4,5% sul 2025) e 2.314 toccate nave (+14,9% sul 2025) che fa segnare il miglior trimestre di sempre per gli oltre 60 porti crocieristici del Paese. E a fine anno sono previsti nuovi record con 15,4 milioni di passeggeri movimentati (+4,3% sul 2025) e oltre 6.000 accosti di navi (+6,6% sul 2025). Sono le anticipazioni di Risposte Turismo emerse durante la presentazione della XIII edizione di Italian Cruise Day, in programma a Livorno venerdì 23 ottobre, con oltre 30 relatori attesi al forum di riferimento per l'industria crocieristica in Italia.

"I dati del trimestre giugno-agosto mostrano con grande chiarezza il peso della stagione di punta sull'andamento della crocieristica italiana", ha commentato Francesco di Cesare, presidente Risposte Turismo. "Nel periodo considerato, infatti, si è concentrato circa il 60% del traffico passeggeri dei primi otto mesi dell'anno. A trainare il periodo è stato soprattutto luglio, che ha superato i 2,16 milioni di passeggeri movimentati e ha registrato l'incremento più consistente rispetto al 2025, con quasi 200mila movimentazioni in più. Anche agosto mantiene un andamento positivo, mentre giugno presenta una dinamica più articolata, con una lieve flessione dei passeggeri a fronte di una crescita a doppia cifra delle toccate (+16,3%). Tutti questi dati - ha concluso di Cesare - pur all'interno di un impegno degli operatori dell'offerta verso la destagionalizzazione dei flussi, raccontano bene la centralità dei mesi estivi nell'andamento annuale di un comparto sempre più rilevante per la programmazione dei porti, delle compagnie e dei territori e, più in generale, per il turismo del Paese". (ANSA).

