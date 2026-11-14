(ANSA) - PARIGI, 14 NOV - Bellezza e mostruosità, armonia e inquietudine, familiarità e diversità: gli opposti, gli inconciliabili, le contraddizioni sono al centro della quarta edizione di Exposed Torino Photo Festival, in programma dal 15 aprile al 6 giugno 2027. Il tema scelto, La bella e la bestia, diventa il filo conduttore di un percorso fotografico che attraversa due secoli di immagini, mettendo in discussione il nostro modo di guardare la realtà.

Le prime anticipazioni sul Festival, curato e realizzato da Camera Torino, sono state presentate dal direttore artistico Walter Guadagnini nella cornice dell'Istituto Italiano di Cultura di Parigi. Un'iniziativa che rientra nell'ambito della partecipazione a Paris Photo 2026 di 'torino: fotografia', il progetto che riunisce Camera Torino, Intesa Sanpaolo con Gallerie d'Italia Torino ed Exposed Torino Photo Festival.

"L'ispirazione nasce dalla celebre fiaba e dal film La Belle et la Bête di Jean Cocteau del 1946 per sviluppare una riflessione che attraversa epoche, culture e linguaggi. Vogliamo che anche questa edizione sia una festa", ha spiegato Guadagnini.

Tra gli appuntamenti principali di Exposed 2027, progetto culturale diffuso pensato per coinvolgere pubblici diversi, figura la grande mostra La bella e la bestia, che metterà a confronto fotografie storiche e opere contemporanee, con un omaggio a Cocteau attraverso le immagini realizzate sul set del suo celebre film. In programma anche una grande mostra antologica dedicata a Giuseppe Pino, maestro della fotografia musicale, e una mostra dedicata a Magnum Photos, che nel 2027 celebrerà gli ottant'anni dalla fondazione. Tra i protagonisti anche Paolo Roversi, uno dei maggiori interpreti internazionali della fotografia di moda, con una mostra antologica a Camera.

Una novità è la partecipazione per la prima volta del Museo Accorsi Ometto che ospiterà una mostra dedicata a Paolo Mussat Sartor, fotografo torinese di rilievo internazionale, La maggior parte delle esposizioni si concentrerà lungo quello che è ormai riconosciuto come il Miglio della Fotografia, coinvolgendo circa venti sedi torinesi, tra spazi museali e installazioni all'aperto. (ANSA).

