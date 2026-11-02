(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Dalla siccità che prosciuga le riserve d'acqua alle tempeste che abbattono alberi secolari, fino agli incendi che minacciano ecosistemi preziosi: il cambiamento climatico sta lasciando segni profondi sul paesaggio e sul patrimonio culturale italiano. Per imparare a riconoscerli e comprendere come affrontarli, il AI - Fondo per l'Ambiente Italiano rilancia la campagna di sensibilizzazione #FAIperilclima, con un ricco calendario di iniziative in tutta Italia, a partire da sabato 7 novembre, alla vigilia della Cop31, la Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico.

Sabato e domenica in 16 Beni Fai visite guidate, passeggiate e incontri con esperti permetteranno di osservare da vicino le trasformazioni ambientali e conoscere le strategie per contrastarne gli effetti. Tra gli appuntamenti, il progetto dedicato alla biodiversità di Villa della Porta Bozzolo, nel Varesotto, il recupero dell'antica riserva idrica all'Orto sul Colle dell'Infinito di Recanati e gli approfondimenti sul riscaldamento del Mediterraneo a Villa Rezzola, affacciata sul Golfo dei Poeti. Sabato 7 alle 16 Villa Necchi Campiglio di Milano ospiterà un incontro dedicato alla progettazione degli spazi verdi del futuro con il climatologo Luca Onorato, il dottore forestale Riccardo Rizzetto e il garden designer Filippo Alossa.

Quest'anno debutta 'Spazio Clima', un ciclo di tre incontri che, fino a marzo 2027, metterà in dialogo arte, design, architettura e scienza. Si comincia il 13 novembre a Villa Panza, a Varese, con lo studio di design Formafantasma e l'esperto di sostenibilità Giulio Boccaletti, protagonisti di una riflessione sulla responsabilità del progettare. Seguiranno un appuntamento a Milano, dedicato alle nuove forme dell'abitare, e uno a Venezia, sul rapporto tra acqua, ambiente e comunità.

Prende il via anche 'Il bello delle rinnovabili', ciclo di convegni che esplorerà le possibilità di conciliare innovazione energetica, qualità architettonica e tutela del paesaggio. Il primo incontro è in programma il 28 novembre alla Sala Congressi dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale di Brindisi, seguito da appuntamenti in Calabria e Liguria nel 2027.

Alla campagna parteciperanno inoltre le Delegazioni Fai di tutta Italia, con ulteriori iniziative sul territorio per trasformare la consapevolezza della crisi climatica in un'occasione per ripensare il rapporto tra uomo, natura e patrimonio culturale, immaginando comunità e paesaggi più resilienti. Il programma completo e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito: faiperilclima.it (ANSA).

