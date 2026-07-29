(ANSA) - TRENTO, 29 LUG - Concerti, spettacoli immersivi, grandi eventi sportivi, riti popolari, gastronomia e appuntamenti culturali: dall'8 al 17 agosto è la grande festa di Ferragosto dell'Alpe Cimbra, nel cuore del Trentino. Dieci giorni di eventi, oltre trenta appuntamenti e un intero territorio che si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. E' un programma diffuso che coinvolge Folgaria, Lavarone, Lusérn e l'Altopiano della Vigolana, offrendo ai visitatori un'esperienza che permette di godere della montagna e che unisce spettacolo, natura, tradizioni, sport ed enogastronomia. Ad aprire la rassegna, sabato 8 agosto, è la suggestiva 'Cena in Bianco - Jazz sotto le Stelle' a Lavarone Chiesa: piazza Italia si trasforma in un elegante salotto all'aperto dove tavolate candide, musica jazz dal vivo e un menu dedicato accompagnano una serata all'insegna della convivialità.

La partecipazione alla cena è su prenotazione, mentre il concerto è aperto a tutti. Negli stessi giorni Serrada ospita la manifestazione 'Cara Vecia Serrada', uno degli appuntamenti più rappresentativi della cultura locale: per 9 nove giorni il borgo propone mercati di prodotti tipici, dimostrazioni dei mestieri tradizionali, laboratori, mostre fotografiche, concerti itineranti e iniziative dedicate alla memoria della comunità.

Tra gli eventi più attesi figurano la tradizionale 'Festa dell'Ospite' del 15 agosto e il 'Lightman Digital Show' che chiude la manifestazione con spettacolari effetti di luce, fuoco e musica.

Folgaria vive invece le tradizionali 'Notti di San Lorenzo', tre serate dedicate alla musica e allo spettacolo con il cabaret musicale 'San LoRenzo', il tributo a Lucio Battisti e Mogol 'Comunque Lucio' e il concerto della banda musicale folkloristica di Folgaria in occasione della festa patronale. La notte di San Lorenzo è protagonista anche a Lusérn, dove torna il 'Borgo dei Desideri' con laboratori, giochi di una volta, rievocazioni storiche, musica e il tradizionale 'Pozzo dei Desideri'; la giornata si conclude con il concerto della Sextet Quartet Dixie Band, un evento che celebra la cultura e la lingua della comunità cimbra. Grande spazio anche allo sport di alto livello con il ritorno della Nazionale italiana maschile di basket, che dal 10 al 20 agosto svolge il proprio ritiro estivo a Folgaria: gli allenamenti aperti al pubblico rappresentano un'occasione speciale per vedere da vicino gli Azzurri e confermano la vocazione dell'Alpe Cimbra quale destinazione privilegiata per i ritiri delle grandi squadre sportive. Tra gli appuntamenti più spettacolari dell'estate spicca 'Fantasia 2000 in Concerto', in programma il 12 agosto a Folgaria: le immagini del celebre film Disney sono accompagnate dall'esecuzione dal vivo della colonna sonora affidata all'Orchestra delle Alpi di Euritmus, composta da circa sessanta musicisti, per uno spettacolo che fonde cinema, musica sinfonica e narrazione. Il momento più suggestivo dell'intero calendario è giovedì 13 agosto sulle rive del lago di Lavarone con 'Sogno di una Notte di Mezza Estate' quando il lago si trasforma in un grande teatro naturale animato da giochi di luce, musica, acrobazie, danza, illusionismo, spettacoli con il fuoco e installazioni luminose.

Oltre alle performance artistiche, una spettacolare parata ispirata ad 'Alice nel Paese delle Meraviglie' accompagna i visitatori in un'esperienza immersiva unica nel suo genere.

La seconda parte del Ferragosto è dedicata ai sapori della montagna: dal 14 al 16 agosto l'altopiano della Vigolana ospita la tradizionale 'Festa della Patata' con stand gastronomici, musica e intrattenimento, mentre domenica 16 agosto va in scena 'AgriVigolana', la caratteristica sfilata di trattori d'epoca lungo un itinerario di oltre venti chilometri tra i borghi e gli splendidi paesaggi dell'altopiano. Sempre il 16 agosto a Magrè di Lavarone si svolge 'Magré en Festa', due giornate dedicate alla cucina tipica, alla musica, all'animazione per bambini e all'artigianato locale, con servizio di bus navetta per facilitare la partecipazione del pubblico. Il calendario di eventi si conclude lunedì 17 agosto con la grande festa di Ferragosto di Fondo Grande, una giornata in quota tra gastronomia tradizionale, giochi popolari, musica e momenti di aggregazione, simbolo dello spirito con cui l'Alpe Cimbra interpreta la propria estate tra accoglienza, convivialità e valorizzazione delle tradizioni di montagna. (ANSA).

