(ANSA) - PALERMO, 05 OTT - Dal 7 al 12 ottobre torna a Catania TangoLand Fest, giunto alla sua quarta edizione: sei giorni di full immersion nel tango argentino tra lezioni, spettacoli e milonghe che trasformeranno Land - la Vecchia Dogana, nel cuore del centro storico e del porto di Catania, nel punto di riferimento del festival. Si comincerà mercoledì 7 ottobre con il Pre-Party - The Eve Milonga e si finirà lunedì 12 con l'After Party - Turkish Night, con assaggi di tè turco e del tipico dolce baklava. Nel mezzo, sette milonghe pomeridiane e serali, workshop con alcune delle coppie di ballerini più rinomate nel panorama internazionale, eventi speciali e diverse sorprese. Un evento che richiama a Catania e in Sicilia partecipanti provenienti da 32 Paesi e quattro continenti, dall'Asia all'America, dall'Europa sino all'Australia. Per tutti loro, l'occasione anche di scoprire le bellezze monumentali, architettoniche e culturali della città e di questa parte dell'Isola, anche grazie alle informazioni e ai materiali divulgativi messi a disposizione dall'Ufficio Turismo del Comune di Catania.

Protagoniste dell'edizione 2026 del Tlf saranno alcune delle coppie di maestri tra le più note e apprezzate nello scenario del tango, chiamate a guidare i workshop e ad esibirsi durante le serate: Agustina Piaggio e Carlitos Espinoza, Lorena Tarantino e Gianpiero Galdi, Ayelén Urrutia e Martin Vicente. La special guest sarà un'icona del tango, la signora Giselle Anne che, oltre a tenere un workshop di tecnica, si esibirà con Demetrio Scafaria, giovane talento italiano. Ma ogni milonga vedrà uno show anche grazie alle coppie "guest": Ludovica Marigliano ed Emile Guion, Cecilia Acosta e Levan Gomelauri, Tamaki Casellato e Francesco Paglionico, Salomé Fromonteil e Duddie David Mancini e Buket Akdol e Alper Masali.

Infine anche la "crew" dei tango dj, che "musicalizzeranno" nelle nove milonghe del festival: Carlitos Espinoza, Juliana Thutlwa, Gianluca Zeccardo, Massimo Maugeri, Elisabetta Iorio, Nana Urigaeva, Asya Moiseeva, Gaga Gurrera, Levan Gomelauri e Fatih Kacmaz. A guidare le danze sarà la master of ceremony, la ballerina turca Nadide Ece Somer. Tra le "sorprese", oltre a quelle da scoprire durante le esibizioni dei maestri, anche un flashmob in largo XVII Agosto, sabato 10 ottobre, con l'Orchestrina da Barba Siciliana. (ANSA).

