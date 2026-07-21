(ANSA) - FIRENZE, 21 LUG - Torna con la decima edizione, il festival della liuteria toscana tra '700 e '900, rassegna che propone 16 concerti da luglio a settembre in alcuni luoghi di Firenze, come il cortile delle Colonne di Palazzo Medici Riccardi, Santo Stefano al Ponte e la Chiesa di Santa Felicita.

Inaugurazione nel segno del barocco, giovedì 23 luglio con il quartetto I Musici Medicei che proporrà musiche di Vivaldi, Haendel, Telemann e Bach. Nell'occasione Beatrice Bianchi suonerà un violino di Fernando Fagundes realizzato secondo i canoni settecenteschi di Nicola Amati, il 'maestro dei maestri' della liuteria classica. Venerdì 24 luglio spazio al Grand String Trio guidato dal violinista Augusto Vismara, a cui sarà affidato un prezioso strumento di Carlo Vettori. Ancora a Palazzo Medici Riccardi, lunedì 3 e martedì 4 agosto, l'Orchestra da Camera Fiorentina proporrà un repertorio tutto dedicato a Bach; solista Marco Lorenzini al violino, con un raro strumento plasmato da Paolo Castello nel 1770. La rassegna continuerà poi il 31 agosto con la pianista cinese Jane Xie con musiche di Brahms e Cajkovskij. Nell'occasione sarà impiegato un contrabbasso di Gianluca Pierozzi. Chiude la rassegna l'Orchestra da Camera fiorentina con solista Giovanni Nesi al pianoforte il 20 e il 21 settembre nell'auditorium di Santo Stefano al Ponte. (ANSA).

