(ANSA) - PARMA, 03 OTT - La Filarmonica Toscanini diretta da Ingo Metzmacher aprirà 'Ramificazioni', la sezione del Festival Verdi dedicata agli intrecci tra l'eredità verdiana e la creatività di altri compositori, tra culture, epoche e linguaggi differenti. L'appuntamento è per il 4 ottobre alle 18 all'Auditorium Paganini di Parma, con un programma che attraversa oltre un secolo di musica dal tardo Romanticismo al Novecento storico fino alla contemporaneità, facendo dialogare Debussy, Henze e Wagner in un percorso ispirato al tema del festival, 'Mondi lontani'.

Si comincia con il 'Prélude à l'après-midi d'un faune' di Claude Debussy, composto tra il 1891 e il 1894, e a seguire 'Appassionatamente plus' di Hans Werner Henze, del 2003, il preludio al 'Parsifal' di Richard Wagner e 'La Mer' di Debussy, completata tra il 1903 e il 1905. Per Metzmacher si tratta del debutto al Festival Verdi alla guida della Filarmonica Toscanini.

'Ramificazioni' si sviluppa in quattro concerti e propone un itinerario attraverso epoche, culture e linguaggi differenti.

Dal tardo Ottocento di Wagner, autore di 'Parsifal' tra il 1877 e il 1882, all'impressionismo musicale di Debussy; dal rapporto con il folclore dei nativi americani nel Quartetto in fa maggiore op. 96 'Americano' di Antonín Dvořák alla filosofia indiana nelle avanguardie degli anni Settanta con "Mantra" di Karlheinz Stockhausen. Il percorso arriva quindi all'interesse per il Giappone di Henze e al teatro musicale contemporaneo di Lucia Ronchetti con 'Zenobia Regina' (2024), dedicato anche al tema della migrazione di persone e opere.

Dopo il concerto del 4 ottobre, la rassegna proseguirà il 7 ottobre al Ridotto del Teatro Regio con il Quartetto Luigi Magnani, il 15 ottobre al Teatro Farnese con l'Ensemble della Filarmonica Toscanini diretta da Susanne Blumenthal, e il 22 ottobre all'Auditorium del Carmine con i pianisti Ciro Longobardi e Andrea Rebaudengo. (ANSA).

