La rinascita del Castello dei Clavesana, conosciuto come Paraxo, passa attraverso l'arte: dal 10 agosto l'antica fortezza che domina Borgo Castello ad Andora, in provincia di Savona, riaprirà al pubblico come nuovo polo museale di eccellenza ospitando la mostra 'Figure di donna.

Tesori d'arte dalla Fondazione Cavallini Sgarbi', un'esposizione che ripercorre quattro secoli di storia dell'arte italiana attraverso la rappresentazione del femminile con artisti differenti per provenienza geografica e formazione.

La mostra presenta per la prima volta una selezione tematica di 35 opere tra dipinti e sculture provenienti dalla collezione Cavallini Sgarbi, riconosciuta di eccezionale interesse storico-artistico dal ministero della Cultura. Il percorso espositivo, curato da Vittorio Sgarbi e Pietro di Natale con la supervisione di Elisabetta Sgarbi, è dedicato alla figura femminile nell'arte italiana dal Cinquecento agli inizi del Novecento, mettendo in luce la molteplicità di significati, interpretazioni e sensibilità con cui è stata raccontata la figura della donna nell'immaginario figurativo occidentale.

L'iniziativa assume anche un forte valore simbolico per il territorio: la riapertura del Paraxo segna infatti il completamento del progetto di rigenerazione urbana, culturale e sociale 'Ricordare il passato, per costruire il futuro', promosso dal Comune di Andora e finanziato con le risorse del Pnrr del ministero della Cultura. Un intervento che restituisce alla collettività uno spazio storico trasformato in un nuovo centro dedicato alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.