(ANSA) - FIRENZE, 01 LUG - Si intitola Florence Calling la grande mostra che ripercorre la straordinaria stagione culturale della Firenze degli anni Ottanta, quando la città divenne uno dei laboratori creativi più vivaci d'Europa, capace di influenzare musica, teatro, moda, design, arti visive e costume, in programma fino al 20 settembre al Mad Murate art district.

Il progetto, che sarà inaugurato domani, è promosso nell'ambito Estate Fiorentina 2026 e trasforma il centro culturale del Comune di Firenze diretto da Valentina Gensini nel fulcro di un racconto immersivo dedicato a quella stagione irripetibile che molti hanno definito il "Rinascimento Rock".

Curata da Bruno Casini e Valentina Gensini, la mostra nasce dalla partecipazione diretta di artisti, musicisti, operatori culturali e protagonisti della scena fiorentina degli anni Ottanta. Attraverso materiali d'archivio, documenti originali, immagini, linguaggi sonori, moda, design e ambienti installativi, Florence Calling restituisce al pubblico l'energia creativa di un decennio che ha contribuito a ridefinire l'identità culturale della città, mettendo in dialogo memoria e contemporaneità.

"Florence Calling è un progetto che ci sta particolarmente a cuore perché racconta una delle stagioni più feconde e innovative della storia culturale fiorentina - ha detto l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini -. Con questa mostra non vogliamo limitarci a celebrare la memoria, ma offrire alle nuove generazioni gli strumenti per riscoprire quell'energia e farla propria, trasformandola in stimolo per nuove forme di creatività contemporanea". L'esposizione propone un'esperienza partecipativa e multisensoriale capace di raccontare il fermento che animava la Firenze della New Wave. Tra gli appuntamenti nell'ambito della mostra, il 7 luglio un incontro dedicato allo Studio Krypton e al lavoro di Giancarlo Cauteruccio, l'8 luglio, il volume Codice Tondelli con l'autore Giulio Milani. La musica sarà protagonista il 23 luglio nello store Contempo Records con la presentazione di Litfiba. Guida completa alla discografia e ai live, in concomitanza con il concerto della band al parco delle Cascine. Il 18 settembre la presentazione del volume Bologna 1980. Il concerto dei Clash in piazza Maggiore che cambiò l'Italia. Il 10 settembre al Caffè Letterario, un talk sulla New Wave fiorentina riunirà artisti, musicisti e protagonisti di quella stagione, accompagnato da un ricordo di Nicola Vannini. (ANSA).

