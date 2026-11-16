(ANSA) - FIRENZE, 16 NOV - Firenze Rocks svela tutti gli headliner dell'edizione 2027, in programma il 25, 26 e 27 giugno alla Visarno Arena di Firenze. A guidare il cartellone saranno Foo Fighters, Evanescence, Placebo e Faith No More, affiancati da Queens of the Stone Age e Fat Dog.

Ad aprire il festival il 25 giugno saranno i Foo Fighters, tra le band più amate e influenti del rock internazionale, che arriveranno a Firenze Rocks nell'ambito del Take Cover Tour 2027. Ad accompagnare i Foo Fighters ci saranno anche i Queens of the Stone Age. A completare la lineup di venerdì saranno i Fat Dog, tra le realtà più originali della nuova scena britannica. Il 26 giugno sarà la volta degli Evanescence, la band statunitense guidata dalla voce di Amy Lee. A chiudere l'edizione domenica 27 giugno saranno i Placebo e i Faith No More.

Firenze rocks, prodotto da Live nation Italia in collaborazione con Le Nozze di Figaro, è nato nel 2017 e ha ospitato sul palco della Visarno Arena di Firenze oltre 100 artisti e band provenienti da più di 20 Paesi, tra cui Green Day, Metallica, Guns N' Roses, Foo Fighters, Aerosmith, Ed Sheeran, Muse, Red Hot Chili Peppers, The Who e The Cure. Con l'edizione 2026, il festival ha tagliato il traguardo del milione di biglietti venduti dalla sua nascita, un risultato, spiegano gli organizzatori, "che ne conferma il ruolo di primo piano nel panorama musicale europeo e la capacità di richiamare un pubblico sempre più ampio e internazionale. A testimoniare la portata internazionale della manifestazione è anche la provenienza degli spettatori2: accanto al pubblico italiano "si registra una significativa presenza dai principali mercati europei, tra cui Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e Svizzera, oltre che dagli Stati Uniti e da altri Paesi extraeuropei". Virgin Radio è la radio partner ufficiale del festival. (ANSA).

