(ANSA) - GENOVA, 16 OTT - La rivista americana Forbes indica Genova tra le mete imperdibili d'Italia, celebrandone il patrimonio storico e artistico, la vivacità culturale e gastronomica e il nuovo dinamismo economico. E lancia un suggerimento: "Arrivate prima che arrivi la folla", perché il capoluogo ligure è "una città capace di offrire un'esperienza autentica, lontana dal sovraffollamento delle destinazioni turistiche più conosciute, e che sta vivendo un vero e proprio momento d'oro".

"Sono orgogliosa di vedere la nostra città raccontata con questa attenzione, anche fuori dall'Italia - dice la sindaca di Genova Silvia Salis - è un nuovo e prestigioso riconoscimento internazionale che conferma quanto stia crescendo in termini di attrattività e reputazione. È motivo di soddisfazione per chi ogni giorno vive e lavora in città, accoglie i visitatori e fa conoscere il nostro patrimonio. In questo interesse internazionale vedo un'opportunità che abbiamo la responsabilità di coltivare: far conoscere la città significa anche aprire nuove possibilità per chi vuole studiare, lavorare e investire qui. Il nostro compito è fare in modo che questa attenzione porti benefici alla città e alle persone che la abitano".

Nell'articolo Forbes ricorda il ruolo di Genova come tappa fondamentale del Grand Tour tra Settecento e Ottocento, sottolineando come oggi la città sia tornata ad attirare l'attenzione dei viaggiatori internazionali. Con circa 1,9 milioni di visitatori all'anno e una crescita turistica dell'11% rispetto al 2019, il capoluogo ligure viene descritto come una destinazione capace di coniugare arte, mare, cultura e gastronomia, senza le pressioni del turismo di massa che caratterizzano altre città italiane.

"Il riconoscimento di Forbes rappresenta un'ulteriore, importante conferma della crescente attrattività turistica di Genova e della sua capacità di conquistare l'attenzione dei mercati internazionali. Il nostro obiettivo - sottolinea l'assessora al Turismo Tiziana Beghin - è trasformare questa crescente visibilità in opportunità concrete per il territorio".

per l'assessore alla Cultura Giacomo Montanari "il patrimonio storico e artistico di Genova rappresenta una straordinaria risorsa culturale e un irripetibile elemento di unicità e attrattività della nostra città". (ANSA).

