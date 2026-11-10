(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Cinquantanove opere per raccontare come il futurismo e la grafica pubblicitaria abbiano cambiato il modo di rappresentare prodotti, imprese e vita quotidiana nell'Italia della prima metà del Novecento. È stata inaugurata oggi allo spazio IsolaSet di Palazzo Lombardia, la sede della giunta regionale a Milano, la mostra 'Futurismo e pubblicità. Il manifesto italiano 1909-1939', promossa da Regione Lombardia in collaborazione con il museo Ma*Ga di Gallarate (Varese) e visitabile gratuitamente fino al 2 dicembre.

L'esposizione, curata da Pierpaolo Antonello dell'Università di Yale, nasce da un progetto della Fondazione Massimo e Sonia Cirulli. "Questi manifesti - ha affermato l'assessora regionale alla Cultura Francesca Caruso - raccontano una stagione in cui gli artisti italiani hanno avuto il coraggio di sperimentare e le imprese hanno riconosciuto il valore delle loro idee. Da quell'incontro sono nate immagini che ancora oggi colpiscono per originalità e forza espressiva. È una storia che merita di essere conosciuta anche da chi non frequenta abitualmente i musei: per questo abbiamo voluto portarla a Palazzo Lombardia con una mostra aperta gratuitamente a tutti". (ANSA).

