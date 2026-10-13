(ANSA) - GENOVA, 13 OTT - Oltre mezzo secolo di trasformazioni urbanistiche, sociali e culturali di Genova attraverso lo sguardo del fotografo Giorgio Bergami. Apre il 14 ottobre a Palazzo della Meridiana la mostra "Giorgio Bergami e la città in trasformazione", visitabile fino al 31 gennaio 2027.

Promossa dall'Associazione Amici di Palazzo della Meridiana Aps e organizzata con l'Archivio Giorgio Bergami, l'esposizione è curata da Francesco Saverio Fera, Matteo Fochessati, Gian Domenico Ricaldone e Stefano Scarpa. A quasi vent'anni dall'antologica ospitata a Palazzo Ducale nel 2007, propone una selezione di fotografie ristampate per l'occasione dai negativi originali.

Sei le sezioni del percorso: 'La città che cambia', 'Trasformazioni sociali', 'Alluvione', 'Politica e antifascismo', 'Emarginazione' e 'Volti e personaggi del tempo'.

Dall'espansione edilizia del dopoguerra alle manifestazioni del 30 giugno 1960, dall'alluvione del 1970 alla trasformazione del Porto Antico per l'Expo del 1992, le immagini raccontano la storia della città attraverso le persone che l'hanno vissuta.

Accanto a lavoratori e abitanti dei quartieri compaiono Ernest Hemingway, Humphrey Bogart, Gino Paoli, Fabrizio De André e Sandro Pertini.

"Non ho estetizzato, perché sono rimasto addosso alla vita", diceva Bergami: un'affermazione che sintetizza il suo approccio alla fotografia, fondato sulla vicinanza alle persone e sull'attenzione alla quotidianità.

"Con questa mostra vogliamo offrire ai genovesi, e soprattutto alle nuove generazioni, l'opportunità di guardare la città attraverso le immagini di chi ne ha seguito da vicino i cambiamenti" ha detto Davide Viziano, presidente dell'Associazione Amici di Palazzo della Meridiana.

L'esposizione, proposta nel centenario dell'istituzione della Grande Genova, è accompagnata da un catalogo Sagep e da un programma di incontri con i curatori e conferenze tematiche.

(ANSA).

