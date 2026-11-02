(di Luciano Fioramonti) (ANSA) - ROMA, 02 NOV - La vita pulsante dei mercati e delle strade di Hong Kong, la ricerca dell'equilibrio formale della figura umana nell'ambiente disegnato dalle geometrie di luce e ombra, l'attesa del momento giusto che racconti una storia e il ritocco certosino in camera oscura per esaltarne, spesso forzandoli, i dettagli. Una miscela di attesa e azione manipolatoria rende affascinanti gli scatti di Fan Ho, maestro cinese della fotografia al quale Palazzo Faletti di Barolo, a Torino, dedica fino al 10 gennaio la prima grande mostra italiana, prodotta da Ares in collaborazione con Blue Lotus Gallery di Hong Kong.

Street photography, astrattismo e momenti di quotidianità sospesa si alternano nelle oltre cento immagini scelte dalle curatrici Elisa Maupas e Sarah Van Ingelgom per questa esposizione, che ha in un mese e mezzo ha già registrato più di 13mila visitatori e oltre mille cataloghi Dario Cimorelli Editore venduti. La luce, nella visione dell'artista, non solo domina le scene scolpite da un potente bianco e nero, ma, orientata dalle aperture attraverso le quali filtra, crea forme palpabili, incornicia i soggetti, occupa volumi e spazi.

Fan Ho (1931-2016), considerato uno degli street photographer asiatici più importanti, è celebrato come il cantore di Hong Kong tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Nato a Shanghai, si è trasferito a 18 anni con i familiari nella metropoli immortalata dai suoi scatti. Definito il 'Cartier-Bresson dell'Oriente' per la ricerca dell'attimo perfetto nella costruzione dell'immagine, ha realizzato il nucleo principale della sua produzione prima dei 28 anni.

Pluripremiato in patria e all'estero, si è dedicato anche al cinema come attore e poi da regista, fin quando, a 65 anni, ha deciso di ritirarsi. Le sue fotografie - spiegano le curatrici - raccontano una comunità in trasformazione, plasmata dai gesti quotidiani, dal lavoro e dalla capacità di resistere. "Le sue immagini continuano a parlare a generazioni e geografie diverse, mostrando come l'osservazione documentaria possa trasformarsi in poesia e come la strada possa diventare uno spazio di emozione, memoria e immaginazione".

Ogni foto "offre una piccola finestra attraverso la quale si vede e si prova ciò che il fotografo ha visto e provato", affermava l'autore, interessato a uno scatto dove la resa artistica è sempre coniugata al rispetto della sensibilità dei soggetti rappresentati e di chi li immortala. Facchini, venditori ambulanti e bambini che giocano tra le strade sono tra le figure più ricorrenti di un racconto che ha cercato di catturare lo spirito più vero della città, tra la fatica e la volontà di andare avanti dei suoi abitanti, piuttosto che documentare gli anni tumultuosi di una città in transizione. Fan Ho sfruttava gli effetti di controluce e i chiaroscuri, così da accentuare l'atmosfera fumosa delle strade e far emergere sagome bianche misteriose o silhouette scure dalla penombra. Allo scatto 'di prima mano' faceva seguire un lavoro in camera oscura con fotoritocchi e il ritaglio del negativo per dare risalto all'immagine, eliminare gli elementi superflui e accentuare i toni.

Ispirandosi a Cartier-Bresson, vuole cogliere gli istanti fugaci di armonia visiva che si creano nella strada e nella vita di tutti i giorni ma il suo modo di lavorare è molto pensato.

"Sceglie prima il luogo in cui realizzare lo scatto - spiega Elisa Maupas - studia il movimento delle ombre e delle luci nei vari momenti della giornata e poi si apposta e aspetta che il personaggio cammini all'interno dell'inquadratura e succeda qualcosa. In camera oscura lavora, quindi, sulla luce, elemento fondante del suo linguaggio, che lui riesce a modellare per creare ritmo narrativo nella composizione, dramma e il mood cinematografico caratteristico della sua fotografia". (ANSA).

