(ANSA) - VADA (LIVORNO), 24 LUG - Mostre, incontri, laboratori, presentazioni e momenti di confronto con alcuni tra i più autorevoli fotografi, curatori e professionisti del settore, italiani e stranieri. è in programma dal 20 al 23 agosto la sesta edizione del Vada Photo Festival, in programma a Vada (Livorno).

Il tema scelto per questa edizione 'La nostalgia - L'estetica del ritorno' invita a riflettere sul rapporto tra memoria, identità e futuro. Tra i fotografi attesi spicca l'americana Deanna Dikeman, protagonista della mostra 'Leaving and Weaving', progetto realizzato lungo oltre 30 anni che racconta gli ultimi saluti davanti alla casa dei genitori, trasformando un gesto quotidiano in una riflessione universale sul tempo, sugli affetti e sull'inevitabilità del cambiamento.

Spazio sarà dedicato anche ai progetti partecipativi e al rapporto tra fotografia e comunità. La fotografa Antonella Monzoni presenterà 'Archeologi da Ri'òvero', nato dalla collaborazione tra il Museo civico Archeologico di Rosignano Marittimo e la Rsa Bastia Passaponti di Livorno durante gli scavi archeologici di Vada.

Tra gli appuntamenti molto attesi anche la presenza del collettivo TerraProject che condurrà un laboratorio dedicato ai bambini per avvicinarli al linguaggio della fotografia attraverso il gioco e l'osservazione; presenterà 'Ritratti dal Futuro' progetto realizzato insieme a 100 alunni della scuola primaria Novaro di Vada.

Tra le mostre c'è 'Torneranno le lucciole?' di Chiara Innocenti, progetto che riflette sulla dispersione della memoria collettiva e sul valore della trasmissione intergenerazionale del sapere, restituendo centralità agli anziani come custodi di un patrimonio immateriale. (ANSA).

