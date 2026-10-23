(ANSA) - TORINO, 23 OTT - Il Museo Nazionale della Montagna inaugura la mostra collettiva 'Grado Zero. La montagna oltre i generi'. L'appuntamento è per lunedì 26 ottobre alle 18.

L'esposizione, curata da Andrea Lerda e Linda Cottino, è un dialogo tra opere di arte contemporanea e materiali storici provenienti da istituzioni dell'area alpina transfrontaliera.

Il progetto ha due obiettivi principali. Da una lato - si legge in una nota - quello di "decentrare la maschilità egemonica che ha caratterizzato l'universo della montagna e riposizionare la figura femminile in una narrazione dalla quale è stata storicamente esclusa". Dall'altro, proporsi "come uno spazio di ripartenza in cui normalizzare l'idea di alleanza tra maschile e femminile per un futuro oltre le gerarchie di genere". Grado Zero prova a guidare l'immaginario verso "un'utopia realizzabile": una montagna oltre i generi. La narrazione storico-artistica è arricchita da un percorso di contributi tematici a cura di Michela Fusaschi, professoressa ordinaria di Antropologia culturale all'Università Roma Tre.

Nell'ambito dell'esposizione viene presentata la grande installazione Al Bruco dell'artista Kathrin Siegrist: un progetto inedito e site specific, prodotta dal Museomontagna in collaborazione con il Frauenmuseum Hittisau (Austria).

Grado Zero ospita al suo interno Milieu: una piccola piazza pensata per ospitare incontri gratuiti sia programmati sia spontanei. Venerdì 30 ottobre alle 16,30, Milieu ospiterà un primo appuntamento: un dialogo tra l'artista Kathrin Siegrist, il curatore Andrea Lerda, la curatrice Linda Cottino, la direttrice del Museomontagna, Daniela Berta, e la direttrice della Biennale Artocène, Laurène Maréchal. La mostra - visitabile sino al 6 giugno 2027 - è accompagnata da un catalogo bilingue disponibile presso il bookshop del museo e sul sito web. (ANSA).

