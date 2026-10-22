(di Ida Bini) (ANSA) - CASTELNUOVO DI GARDA, 22 OTT - Fantasmi, zombi, streghe, ragnatele, luci soffuse, nebbia artificiale e zucche danzanti: i parchi a tema si trasformano per celebrare Halloween, la festa del trick-or-treat, dolcetto o scherzetto, che tra il 31 ottobre e il primo novembre celebra in versione moderna il capodanno celtico. Nei principali parchi divertimento la festa è già iniziata, ma gli spettacoli più 'mostruosi' si concentrano nel weekend di Ognissanti. Ecco qualche suggerimento per festeggiare Halloween con tutta la famiglia. Gardaland, il parco di Castelnuovo del Garda, ospita Magic Halloween con atmosfere dark e una doppia veste: da un lato, le giornate infrasettimanali e i weekend dedicati al puro divertimento; dall'altro, i venerdì da paura riservati ai più temerari, con un'apertura speciale dalle 17 alle 22 e una programmazione serale che comprende Aree Zombie e Horror DJ Set in piazza Jumanji. In questi giorni le oltre 40 attrazioni del parco, con il calare della sera, diventano ancora più suggestive.

L'atmosfera di Halloween avvolge ogni angolo di Gardaland tra nuove scenografie, spettacoli e aree dedicate. Tra le principali novità di quest'anno c'è 'Preda', il nuovo labirinto immersivo, ambientato in uno scenario post-apocalittico in cui gli ospiti diventano protagonisti di una storia ad alta tensione: la sfida è attraversare il percorso nel massimo silenzio, evitando di attirare le creature che lo popolano e rischiando di diventare la loro preda. Per la prima volta, anche Rocket Factory e il Mulino del Dugale ospitano effetti speciali che ne reinterpretano l'esperienza in chiave mostruosa. Aumentano gli spettacoli: 'Halloween Manor - Il Richiamo della Casa' al Gardaland Theatre, e 'Frakentiger - Esperimenti mostruosi' al Teatro della Fantasia, dedicato ai più piccoli. Il tutto è arricchito da street animation, musica dal vivo e photo set a tema, tra zucche e piante carnivore. Il momento clou è il 31 ottobre con l'Halloween Party e il Parco aperto fino a mezzanotte.

Leolandia, il parco dedicato ai più piccoli a Capriate San Gervasio, vicino a Bergamo, ospita la nuova edizione di 'HalLEOween', universo fantastico popolato da zucche incantate, mostriciattoli, streghette e fantasmi dispettosi. Al tramonto grandi draghi risplendono nel buio, dando il via a una festa che invita tutti a sfidare le tenebre tra giostre, dj-set e street food. Per chi ama le emozioni forti ci sono 'Reveяsum', montagna russa con i vagoni che ruotano durante il percorso; i salti nel vuoto del 'Cannonball' e le vorticose rotazioni di 'Blade Storm'. Tra le proposte più attese, gli show dal vivo con storie ispirate a sortilegi, enigmi e pozioni magiche, tra cui il musical 'Arkana', che porta sul palco quattro quadri artistici dedicati ai fasti dell'eleganza veneziana e al fascino orientale, con un gran finale tra acrobazie ed effetti speciali.

Sul Palco dei Pirati debutta invece 'I fantasmi del Galeone', che spinge a superare i pregiudizi e ad accogliere ciò che è diverso. Ad animare le giornate anche lo show di benvenuto, nuove baby-dance e la colorata Parata di HalLEOween. A grande richiesta torna inoltre 'Esiste Davvero 2 - Alla ricerca di Unicò', spettacolo che riunisce sullo stesso palco i personaggi dei cartoni animati più amati di sempre: Masha e Orso, Bing e Flop, i Superpigiamini, Bluey e Bingo e gli immancabili padroni di casa, Leo e Mia.

E’ davvero spaventosa la festa di Halloween a Cinecittà World, il parco di Roma dove il cinema si trasforma in un gigantesco set da brivido, popolato da centinaia di creature spettrali che si aggirano tra imponenti scenografie, atmosfere da incubo e allestimenti ispirati ai grandi cult cinematografici dell’horror. Sette le novità: per i più temerari ‘The Haunted Theatre’, vecchio teatro di Broadway dove si aggirano anime dannate sospese tra la vita e la morte. Il terrore raddoppia nelle nuove stanze della Horror House tra ambientazioni da incubo e incontri ravvicinati con attori in carne e ossa. Per i più piccoli c’è Spooky Town Playground, area al coperto con attori dal vivo, dove il gioco incontra le atmosfere di Halloween. Gran finale il weekend del 31 ottobre, quando la festa continua fino a tarda notte tra live show, cene a tema, musica e dj set.

In questi giorni MagicLand mostra due anime: 'Halloween Horror', dedicato a chi cerca adrenalina, suspense ed emozioni forti, e 'Halloween Family', pensato per bambini e famiglie. Le diverse aree del parco romano di Valmontone accompagnano i visitatori tra scheletri, tombe, ragnatele e scenografie ispirate al Día de los Muertos. L'anima più oscura di Halloween prende vita attraverso 7 'Horror Experience', tra ambientazioni inquietanti e attori pronti a 'spaventare' i visitatori. Tra le novità debutta 'Asylum', carcere in cui assassini, criminali e guardie fuori controllo attendono i visitatori in un percorso da cui trovare una via d'uscita. Torna 'Demonia' con un'esperienza rinnovata, dominata da un oscuro rito e da una presenza pronta a risvegliarsi; il viaggio nella paura prosegue con 'Katakumba', una piramide maledetta infestata da creature mostruose; 'Haunted Hote', un hotel di lusso popolato da presenze inquietanti; 'Dungeons', tra celle, catene e strumenti di tortura; il 'Lago Maledetto', un campeggio inghiottito dall'oscurità, e 'Apocalypse Valley', una valle contaminata invasa da mutanti.

Grande protagonista è 'Transylvanian - The Horror Show', l'irriverente musical che il 31 ottobre e il 1 novembre porta sul palco personaggi inquietanti e atmosfere dark. Il 24 e il 31 ottobre le attrazioni Asylum, Il Lago Maledetto e Apocalypse Valley sono aperti anche dalle 19 alle 23. 'Halloween Family' è invece dedicata a bambini e alle famiglie: tra le principali novità 'Ghost Park', area di gonfiabili tematizzata; 'La Fabbrica dei Mostriciattoli', il nuovo show al Music Hall con protagonisti strampalati. Torna la 'Fattoria delle Zucche', dove i bambini possono scegliere e decorare la propria zucca per poi portarla a casa. Le atmosfere funeree prendono vita anche in 'Fiesta de los Muertos', un percorso-attrazione dedicato tra colori, fiori e suggestioni della tradizione messicana. A completare l'esperienza, 'Alebrijes Parade' con creature fantastiche ispirate all'immaginario messicano. Il 24 e il 31 ottobre Halloween continua fino a tarda sera con le 'Magic Nights - Horror Edition', grande feste notturne tra dj set, musica e attrazioni.

Fino al 1 novembre Halloween si festeggia anche nei tre parchi Wonderwood tra mostri, urla e case degli orrori. A Wonderwood Lago Maggiore, sul Monte Carza a Trarego Viggiona, e in quello Spina Verde, nel parco regionale alle porte di Como, ci sono percorsi avventura, zipline e ponti sospesi, arricchiti da scenografie horror e laboratori per decorare e intagliare le zucche. Balle di fieno e spaventapasseri accompagnano grandi e piccoli nei sentieri immersivi, trasformando una giornata tra ponti sospesi e prove di abilità in una piccola esperienza di Halloween nel bosco. La grande novità in entrambi i parchi è il Laboratorio della Zucca Stregata, che invita le famiglie a intagliare le zucche. Il 31 ottobre è prevista una serata speciale con caccia al tesoro, musica e premio alla maschera più bella. (ANSA).

