(ANSA) - CASERTA, 10 LUG - "Avevo visto tante immagini della Reggia di Caserta, ma non ero preparato a tutto questo". Sono le parole di meraviglia usate dal tastierista dei Duran Duran, Nick Rhodes, quando ieri pomeriggio ha fatto visita al monumento patrimonio Unesco, a poche ore dal concerto che la famosa band ha tenuto a piazza Carlo di Borbone, davanti alla Reggia (presenti 10mila fan). Prima dell'esibizione Rhodes ha deciso di far un giro alla Reggia, trovandola ancora più bella di quanto immaginato.

Rhodes è rimasto in particolare sbalordito dalla magnificenza dello Scalone reale, di cui ha ammirato il rigore classico e la scenografia barocca con la monumentale rampa centrale e quelle laterali che conducono al Vestibolo Superiore. Il musicista ha percorso le sale del Palazzo reale, mostrando grande interesse per gli Appartamenti di corte e manifestando curiosità per le origini del Museo, i suoi marmi, chiedendo frequentemente dettagli sul patrimonio e sulla storia del gioiello progettato da Luigi Vanvitelli.

L'artista ha espresso particolare gradimento per gli affreschi e le superfici decorate del Palazzo reale, dichiarando apprezzamento per i molteplici colori e i pregiati materiali della residenza borbonica. Ha quindi lasciato la Reggia incantato e soddisfatto. (ANSA).

