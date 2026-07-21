(ANSA) - NAPOLI, 21 LUG - La Mostra d'Oltremare di Napoli si prepara a ospitare due giorni e due notti di grande musica con il Noisy Naples Fest 2026. Il 23 e 24 luglio, nella nuova venue allestita nel Viale delle 28 Fontane, si esibiranno artisti internazionali e grandi nomi della scena italiana per un nuovo format che amplia l'offerta musicale e turistica dell'estate partenopea. Oltre ai consueti concerti in programma all'Arena Flegrea, la nona edizione del Noisy Naples Fest presenta quest'anno un vero e proprio festival in una nuova e accogliente location, dove andranno in scena diversi concerti ogni giorno con 2 headliner e un'area allestita ad hoc, con ampi spazi dedicati al pubblico e all'intrattenimento, dj set, area food & beverage. Protagonisti dell'evento saranno i Franz Ferdinand, per la prima volta in concerto a Napoli, nella giornata inaugurale, mentre il giorno seguente toccherà ai Kasabian, nella loro unica tappa in Italia, che tornano al Noisy dopo il successo del 2018. Accanto agli headliner, un cast trasversale con nomi iconici come Skunk Anansie e Bluvertigo (23 luglio), Subsonica e Planet Funk (24 luglio), per una line-up pensata per soddisfare i gusti di un pubblico ampio ed eterogeneo.

Agli artisti già annunciati si aggiungono adesso il producer e vocalist britannico Grove e il dj set di Virgin Radio con Ringo il 23 luglio, mentre il giorno successivo ci sarà Pellegrino con il nuovo progetto live Dance Rituals. Tra un cambio palco e l'altro, infatti, sono previste le esibizioni di vari dj: Addolorata, Esco X Bellettini, Yum e Yab Killer (il 23 luglio) e Karlove, Curcio, Giuseppe Fava e Obbi (il 24 luglio). Spazio anche agli after show in programma negli spazi del foyer dell'Arena Flegrea, al termine dei concerti sul main stage, dove si terranno i dj set di San Juno e degli inglesi Editors (Russell Leetch e Elliott Williams) la prima sera e del producer francese MYD e Soul Express Soundsystem la seconda sera. Due notti all'insegna della musica e della condivisione che prolungheranno l'energia del festival fino a tarda notte.

L'accesso agli after show è a capienza limitata, per offrire al pubblico un'esperienza esclusiva e ravvicinata con gli artisti, nella location che ha visto nascere il festival nel 2006, trasformata in dancehall per quest'occasione.

Per entrambe le giornate del festival alla Mostra d'Oltremare, inoltre, verrà realizzata l'Area Lounge Martini, una nuova area premium sulla terrazza panoramica dell'evento, allestita all'interno della Gold Pit.

Noisy Wave Experience, invece, è una esperienza che unisce mare, relax e musica: un pacchetto aggiuntivo (acquistabile in abbinamento con il biglietto della terrazza Martini) che include ingresso al Lido Rocce Verdi, parcheggio, colazione continentale e giro in kayak prima di raggiungere il festival.

La programmazione completa della nona edizione del Noisy Naples Fest prevede anche una serie di concerti all'Arena Flegrea, dove sono attesi i Litfiba il 28 luglio, Capo Plaza il 30 luglio e la data bis di Eduardo De Crescenzo il 19 settembre Il Noisy Naples Fest è prodotto da Make It Happen, Virgin Radio è official radio partner, Rolling Stone è media partner del festival. Nato come una sfida culturale, dieci anni fa, il Noisy rappresenta oggi il cuore pulsante della musica live in Campania e una delle principali rassegne musicali estive del sud Italia.

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