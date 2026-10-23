(ANSA) - AOSTA, 23 OTT - Dopo le monografiche dedicate a Gian Paolo Barbieri e a Gianfranco Ferré, la moda e la fotografia sono di nuovo protagoniste al Forte di Bard con la mostra 'Franco Moschino. Ceci n'est pas une exposition'.

Da sabato 31 ottobre prossimo al 29 marzo 2027, vengono esposte oltre 200 fotografie, alcuni dei vestiti più iconici e preziosi materiali d'archivio che ripercorrono la carriera di uno dei più significativi innovatori del fashion system mondiale.

Ad accogliere il pubblico, una galleria fotografica lungo quaranta metri che catapulta immediatamente i visitatori nell'universo dello stilista. Il percorso espositivo si sviluppa nelle sei sale tematiche, ritmate da installazioni luminose al neon. Gli scatti storici di Stefano Babic, Sergio Caminata e Stefano Pandini dialogano con la spettacolarità delle leggendarie vetrine della maison, le provocatorie campagne pubblicitarie e una selezione mirata di abiti vintage originali.

Ad arricchire l'esposizione ci saranno contributi video con interviste a storici amici, colleghi e artisti (realizzate da Alberto Clementi, Tommaso Basilio e Pier Paolo Pitacco). Inoltre un video con i momenti più eclatanti delle sue sfilate, recuperati dai master originali del regista Sergio Salerni.

Il volume della mostra 'Breaking the rules. Aforismi and assorted stories', in italiano e inglese, è pubblicato da Moebius a cura di Pier Paolo Pitacco e con un'introduzione di Adriana Mulassano. (ANSA).

