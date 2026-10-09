L'opera pittorica 'Il Giudizio Finale' di Giambattista Tiepolo (1696-1770), proveniente dalle Collezioni Gallerie d'Italia - Intesa Sanpaolo, sarà esposta dal 10 ottobre al 17 gennaio 2027 al Castello di Udine, nella Galleria d'Arte Antica.

Il dipinto è al centro della mostra L'Ospite Illustre, inaugurata oggi, che propone un confronto con altri capolavori del maestro del Settecento conservati dai Civici Musei.

Tra questi figurano La Virtù e la Nobiltà trionfano sull'Ignoranza, San Francesco di Sales e l'Angelo Custode. Il "Giudizio Finale", databile probabilmente ai primi anni Trenta del Settecento, è un modello preparatorio per la decorazione di un soffitto ecclesiastico, mai realizzato o andato distrutto. La composizione raffigura Cristo circondato dagli angeli, con i giusti accolti in Paradiso e i dannati precipitati nell'Inferno.

L'esposizione nasce dalla collaborazione tra il Comune di Udine e Intesa Sanpaolo, nell'ambito di uno scambio di opere con le Gallerie d'Italia di Vicenza, dove sarà esposto il Consilium in arena di Giambattista e Giandomenico Tiepolo, appartenente alle collezioni udinesi.

Il progetto, ideato da Linda Borean dell'Università di Udine, è curato da Fabio Franz, conservatore della Galleria d'Arte Antica.

"L'arrivo del Giudizio Finale ci consente di instaurare un dialogo diretto con le opere conservate nel nostro Castello e di offrire al pubblico uno sguardo più ampio sulla crescita artistica del maestro", ha sottolineato l'assessore comunale di Udine alla Cultura, Federico Pirone, auspicando una collaborazione duratura con le Gallerie d'Italia.

