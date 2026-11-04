(ANSA) - RIMINI, 04 NOV - La seconda metà di novembre è il periodo dell'accensione delle luminarie a Rimini, dalla spiaggia al centro storico. Archiviata l'estate, la programmazione cittadina guarda già al Natale e alla creazione di un'atmosfera festosa tramite eventi a tappe.

Il 15 novembre si parte con l'inaugurazione di 'Un mare d'inverno', il percorso luminoso sulla duna costiera di Rimini, realizzata a fine stagione per proteggere gli stabilimenti dalle mareggiate. Torna anche l'inedita esposizione artistica sulla sabbia a cielo aperto con un percorso di quasi tre chilometri.

Per il cuore cittadino, la data da segnare è il 21 novembre con l'accensione delle luminarie e relativo conto alla rovescia in Piazza Cavour, sede del tradizionale albero di Natale. Per le vie del centro sono stati installati oltre 100 km di cavi luminosi. Il 28, in zona porto (piazzale Boscovich), inaugurerà il villaggio di Natale di circa 3.000 metri quadri, una struttura coperta e riscaldata che ospiterà l'Ice Village fino al 17 gennaio e il grande presepe di sabbia fino al 10 gennaio.

Quest'ultimo, giunto alla 18ma edizione, si presenta quest'anno col tema 'Il muro della vita'. Tra i riferimenti, l'ottavo centenario della morte di San Francesco e la storica visita di Papa Leone XIV a Rimini l'agosto scorso. (ANSA).

