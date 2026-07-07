(ANSA) - BOLOGNA, 07 LUG - Prosegue la rassegna espositiva 'Il Medagliere si rivela', promossa dal Museo Civico Archeologico di Bologna e avviata nell'ottobre 2023, con lo scopo di avvicinare il pubblico alla conoscenza del proprio rilevante patrimonio numismatico. In occasione del periodo estivo, il percorso espositivo propone una selezione di 26 beni rari e curiosi che, pur gravitando intorno al mondo della moneta e della medaglia, se ne distaccano per funzione e caratteristiche, offrendo uno sguardo inedito sulla vita sociale e sulle tecniche artigianali dei secoli passati. L'esposizione - 'Non solo monete… curiosità dal Medagliere', in programma dall'8 luglio al 7 settembre - intende valorizzare e far conoscere la ricchezza, la varietà e la poliedricità della collezione.

Tra i beni esposti ci sono fiche da gioco in madreperla, prodotte tra il XVIII e il XIX secolo da artigiani cinesi specializzati, commissionate dall'alta aristocrazia europea per essere utilizzate sui tavoli da gioco nelle serate mondane, ma anche curiose "medaglie in legno", protagoniste del tempo libero delle classi sociali più abbienti. Si tratta di pedine per il gioco del tric-trac, l'antenato del backgammon, del tutto simili a medaglie ma realizzate attraverso macchinari a pressione su dischi di legno, nelle quali si specializzò la manifattura di Norimberga in Germania. Sono inoltre visibili una collana e un paio di orecchini realizzati probabilmente nel XX secolo assemblando imitazioni perfette di monete antiche greche e romane. Sono infine esposti alcuni gettoni in vetro prodotti nell'Egitto del Califfato fatimita (tra il X e il XII secolo dopo Cristo. (ANSA).

