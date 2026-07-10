(ANSA) - TORINO, 10 LUG - Il Museo Nazionale del Cinema di Torino resterà aperto per tutta l'estate con orario 9-19 (chiuso il martedì), prevedendo aperture straordinarie anche l'11 e il 18 agosto, oltre alla regolare apertura di Ferragosto. Restano invece sospese almeno fino al 31 agosto le visite all'intercapedine della cupola della Mole Antonelliana a causa delle elevate temperature.

Tra le principali attrazioni c'è la mostra "My Name Is Orson Welles", visitabile fino al 5 ottobre, che ripercorre la vita e la carriera del grande regista attraverso oltre 400 tra fotografie, documenti, manifesti, materiali audiovisivi e oggetti provenienti da collezioni internazionali e dagli archivi del Museo.

Fino al 24 agosto il piano di accoglienza della Mole ospita anche "A schermo pieno. Eni nel cinema italiano", esposizione fotografica che racconta il ruolo delle stazioni di servizio nell'immaginario cinematografico italiano. Dal 15 luglio al 14 settembre debutta inoltre "Tracce", rassegna di opere immersive in realtà virtuale dedicate all'Africa contemporanea, con quattro lavori provenienti da Tunisia, Tanzania, Etiopia e Nigeria che affrontano temi come identità, memoria e migrazione.

Per tutta l'estate proseguono le visite guidate: ogni domenica di luglio e agosto (e tutti i giorni dall'8 al 23 agosto) è in programma il percorso "Alla scoperta del Museo", mentre ogni sabato è prevista la visita alla mostra su Orson Welles. Su prenotazione sono disponibili anche itinerari personalizzati per famiglie e piccoli gruppi.

Chiuderanno invece per la pausa estiva il Cinema Massimo (dal 9 luglio al 6 settembre) e la Bibliomediateca Mario Gromo con l'Archivio Storico (dal 3 al 21 agosto). (ANSA).

