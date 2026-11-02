(ANSA) - MILANO, 02 NOV - Il prossimo 5 novembre il Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano compirà 25 anni e nel giorno del compleanno festeggerà con l'ingresso gratuito e visite guidate speciali con lo staff del museo.

La giornata di ingresso gratuito, possibile grazie a Gi Group Holding, è però solo uno degli appuntamenti di questa festa che include anche una nuova guida del museo edita da Dario Cimorelli Editore, una nuova guida e il restauro di due importanti tele: il secentesco San Giuseppe con il Bambino di Guido Reni e Sola! opera del 1900 di Emilio Longoni.

Già ora i visitatori possono ammirare L'Annunciazione di Artemisia Gentileschi, che rientra nell'iniziativa Un Capolavoro per Milano, e resterà in prestito dal Museo di Capodimonte fino al 31 gennaio 2027. Dal 19 novembre è poi in programma una mostra sulla fotografia di Federico Garolla, mentre dal 1 dicembre al 31 gennaio saranno in mostra il presepe di Dalmine e il presepe del Landonio. Dal 16 febbraio al 16 maggio ci sarà un confronto fra un'opera di Beato Angelico in arrivo dal museo di San Marco di Firenze e un'opera di Adrian Paci.

A marzo è attesa l'inaugurazione degli affreschi della via Crucis realizzati da Gaetano Previati fra il 1882 e il 1888 per il cimitero di Castano Primo che sono stati realizzati ed entrano nella collezione del museo Diocesano.

"Festeggiare i venticinque anni del Museo Diocesano Carlo Maria Martini - ha spiegato la direttrice Nadia Righi - significa celebrare un traguardo importante e ricordare il percorso fatto sin dalla sua apertura, avvenuta nel 2001, grazie al desiderio del Cardinal Martini e al grande impegno del primo presidente, il compianto Mons. Luigi Crivelli, e del primo direttore Paolo Biscottini che con perseveranza lo hanno portato a compimento. Negli anni il Museo è cresciuto e si è aperto sempre più alla città, valorizzando la propria collezione, arricchendo la propria programmazione, con appuntamenti sempre molto attesi dai milanesi, e tessendo relazioni con istituzioni culturali e museali del nostro Paese. Il programma di questo anniversario riassume tutto questo".

"Intitolandolo al Cardinale Carlo Maria Martini la Diocesi ha inteso rafforzare questo compito, invitando il Museo Diocesano a custodire e riproporre la particolare esperienza della bellezza che salva" ha aggiunto il presidente del museo monsignor Luca Bressan che è anche vicario alla Cultura, carità, missione e azione sociale della Diocesi. (ANSA).

