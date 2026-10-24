(ANSA) - GENOVA, 24 OTT - Da Genova a Londra per raccontare una pagina straordinaria della storia medioevale e dei rapporti tra il Comune di Genova e l'Impero bizantino.

Dal 7 novembre il Pallio di San Lorenzo, uno dei più preziosi e imponenti tessuti medioevali giunti fino ai nostri giorni, sarà esposto al Victoria & Albert Museum di Londra, nell'ambito della mostra 'Da Costantinopoli a Istanbul: una città, due imperi'.

Custodito nelle collezioni del Museo di S. Agostino di Genova, il Pallio fu donato dall'imperatore bizantino Michele VIII Paleologo a Genova. Con i suoi 377 centimetri di lunghezza e 132 di altezza, il prezioso manufatto rappresenta una testimonianza dell'arte tessile medioevale e degli intensi rapporti politici, commerciali e culturali che legavano Genova al Mediterraneo orientale.

Il prestito del Pallio assume un valore particolare anche sul fronte della conservazione e della valorizzazione del patrimonio museale genovese. Il Victoria & Albert Museum finanzierà infatti il completamento del restauro del drappo, già parzialmente realizzato dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze. "La presenza del Pallio di San Lorenzo in uno dei più prestigiosi musei d'Europa rappresenta un riconoscimento del valore straordinario del patrimonio storico e artistico di Genova e della sua dimensione internazionale" dice Giacomo Montanari, assessore alla Cultura del Comune di Genova secondo il quale questo prestito assume un significato "ancora più importante in un momento in cui il Museo di Sant'Agostino si appresta ad affrontare un sicuramente fruttuoso periodo di chiusura per i lavori di ristrutturazione che interesseranno tutto il complesso e ci restituiranno un grande museo cittadino, un vero e proprio Museo della Città di livello mondiale. Mi fa ancora più piacere che dietro questo scambio culturale ci sia l'offerta di perfezionare il già ottimo restauro curato dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, la cui prima e importante fase è stata finanziata dalla sottoscrizione di tutti i genovesi, anche perché questo farà sì che quando il Pallio sarà riallestito nella sua teca climatizzata creata apposta nel circuito museale di Sant'Agostino, lo vedremo qui per la prima volta integralmente restaurato anche grazie ai nuovi approcci tecnologici". (ANSA).

