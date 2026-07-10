(ANSA) - TORINO, 10 LUG - Il Politecnico di Torino porta Andrea Palladio in Cina con una mostra che mette in dialogo il maestro del Rinascimento e l'architettura contemporanea cinese.

Dal 10 luglio il Tsinghua Art Museum di Pechino ospita Chinese Voices on Palladio, progetto promosso dall'Ambasciata d'Italia e dall'Istituto Italiano di Cultura e curato dal Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico insieme alla Tsinghua University.

La mostra, frutto di oltre due anni di ricerca e collaborazione tra Italia e Cina, coinvolge quattordici tra i più autorevoli architetti cinesi contemporanei, chiamati a confrontarsi con il pensiero di Palladio attraverso installazioni, modelli, disegni e videointerviste. L'obiettivo è riflettere sull'attualità dei principi palladiani - dal rapporto tra architettura e paesaggio all'armonia degli spazi - e sul loro dialogo con la progettazione contemporanea.

"Con Chinese Voices on Palladio il Politecnico di Torino conferma la propria vocazione a costruire ponti tra culture attraverso la ricerca. Il progetto rappresenta un esempio concreto di collaborazione accademica trasformata in iniziativa culturale di respiro internazionale" sottolinea il rettore Stefano Corgnati. (ANSA).

