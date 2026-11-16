(ANSA) - BOLOGNA, 16 NOV - Arte, musica, luci, illustrazione e appuntamenti per tutte le età: Bologna si prepara alle festività natalizie con 'Festivamente', il programma promosso dal Comune che prenderà il via sabato 28 novembre e accompagnerà la città fino all'Epifania, spingendosi fino ad ArtCity, con iniziative diffuse tra piazze, strade, musei e biblioteche. Un calendario pensato come occasione di incontro e coesione sociale, con numerosi appuntamenti gratuiti e una forte collaborazione tra istituzioni e soggetti privati.

"La festa è una necessità forte di coesione sociale ed è un regalo che Bologna fa a se stessa", ha sottolineato l'assessore alla Cultura Daniele Del Pozzo alla presentazione, evidenziando "il ruolo dello spazio pubblico come luogo di condivisione e partecipazione". Il programma coinvolge il sistema culturale cittadino, le biblioteche, i musei e numerosi artisti, grazie anche al sostegno della Regione Emilia-Romagna e di partner privati. Tra gli appuntamenti principali, dall'8 dicembre piazza Verdi ospiterà un progetto inedito dedicato ad Andrea Pazienza, con videomapping fruibili durante tutte le festività.

Le luminarie renderanno omaggio alla musica d'autore: in via D'Azeglio compariranno le parole di 'Giudizi universali' di Samuele Bersani, mentre in via Indipendenza sarà protagonista la 'Bologna' di Francesco Guccini, un dipinto affettuoso e anche un po' irriverente, nell'anno della sua scomparsa. Per il tradizionale Vecchione di Capodanno, il Comune ha coinvolto Altan, autore della nuova figura che accompagnerà il rogo di fine anno.

La notte del 31 dicembre in piazza vedrà protagonisti Piero Casanova e Olivia Teglia, con musica prima e dopo la mezzanotte.

Spazio anche ai 25 anni di Biblioteca Salaborsa, celebrati con un Calendario d'artista a partire dalla mostra dedicata ai manifesti realizzati nel corso degli anni e con appuntamenti nelle domeniche d'Avvento, tra incontri con artisti e iniziative affacciate sullo spazio pubblico. Il cartellone comprende inoltre mostre, attività per famiglie, laboratori nelle biblioteche, iniziative nei musei civici, il mercatino natalizio e la pista di pattinaggio. Il primo gennaio tornerà anche il Gran Ballo dell'Ottocento. "La cultura è una costruzione collettiva", ha osservato la direttrice del Dipartimento Cultura Giorgia Boldrini, sottolineando il "dialogo con artisti e artiste, coinvolti nella realizzazione di una festa che vuole unire tradizione e contemporaneità". (ANSA).

