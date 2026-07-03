(ANSA) - PALERMO, 03 LUG - Il volto di Rosalia sulle pagine originali di un messale romano stampato a Venezia nel 1750, omaggio dell'artista Nikarte alla Patrona di Palermo: nell'opera Ex-Voto Santa Rosalia la memoria della carta antica e la forza del gesto contemporaneo convivono sulla stessa superficie, trasformando un documento storico in una nuova immagine capace di generare significati inediti e di restituire nuova vitalità alla tradizione. È uno dei lavori della mostra "Rosalia" che sarà inaugurata il 9 luglio alle 18 negli spazi espositivi della galleria Il Casino delle Muse, in via XII Gennaio 11 a Palermo, in occasione delle celebrazioni del Festino di Santa Rosalia. Al taglio del nastro è prevista la partecipazione del sindaco Roberto Lagalla, al fianco dell'artista veneziano che spiegherà le opere.

Il progetto nasce come un omaggio alla figura della Santuzza, simbolo identitario della città di Palermo, proponendo una riflessione sul rapporto tra memoria collettiva, devozione popolare e linguaggi dell'arte contemporanea. Attraverso una selezione di opere realizzate su supporti storici e materiali antichi, Nikarte sviluppa una ricerca artistica che mette in dialogo patrimonio culturale, memoria e sensibilità contemporanea. Le immagini dedicate a Santa Rosalia convivono con altre figure appartenenti alla tradizione iconografica cristiana, tra cui la Vergine Maria, San Sebastiano e San Giorgio.

"Santa Rosalia diviene non soltanto simbolo religioso, ma autentica metafora identitaria della città di Palermo, luogo d'incontro tra storia, devozione popolare e memoria collettiva - dice il critico d'arte Giuseppe Carli, curatore della mostra -.

Le opere di Nikarte ci ricordano come le immagini non appartengano esclusivamente al passato, ma continuino a vivere nel presente, trasformandosi e generando nuove possibilità di interpretazione".

La mostra sarà visitabile fino al 31 luglio nella Galleria Il Casino delle Muse dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30. (ANSA).

