(ANSA) - FIRENZE, 12 NOV - E' aperta a Firenze la mostra 'Volti e figure. Brunelleschi dal suo riscoperto ritratto del Buggiano', in Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione Toscana, fino al 14 febbraio 2027, con ingresso gratuito. Fulcro della mostra, organizzata da Regione Toscana e Opera di Santa Maria del Fiore, a cura di Alfredo Bellandi, Giancarlo Gentilini e Antonio Natali, è un'inedita scultura in terracotta del Quattrocento che ritrae Filippo Brunelleschi, il grande architetto a cui si deve la Cupola del Duomo di Firenze.

L'opera viene esposta per la prima volta al pubblico. La testa (cm 25,6 x 22,1 x 20,2), rinvenuta nel 2022 tra gli arredi di una dimora storica dell'area fiorentina, nel 2023 è stata identificata da Bellandi e Gentilini come il modello per il busto-ritratto del monumento commemorativo al Brunelleschi nel Duomo di Firenze, realizzato da Andrea di Lazzaro Cavalcanti detto il Buggiano (1412-1462), figlio adottivo ed erede del Brunelleschi, presumibilmente nel 1447. Acquistata dall'Opera di Santa Maria del Fiore nel 2024 e sottoposta a restauro, la scultura riproduce fedelmente i tratti somatici del volto di Filippo, di cui sono rarissimi i ritratti coevi o di poco successivi alla sua morte.

"Le opere selezionate per farne prezioso contorno mirano a collocarla nel suo naturale contesto", ha affermato Natali. Tra i dipinti esposti, Brunelleschi fa la prova dell'uovo (1845) di Giuseppe Fattori e La morte di Brunelleschi (1852) di Frederic Leighton, proveniente dal Leighton House Museum di Londra e presentato per la prima volta in Italia. Il cuore dell'esposizione è il confronto tra il ritratto in terracotta e la maschera funebre di Brunelleschi, realizzata nel 1446 dallo stesso Buggiano. Il percorso prosegue con opere di Andrea del Verrocchio e si conclude con un omaggio al Buggiano, attraverso tre Madonne col Bambino affiancate a sculture di Michelozzo, Luca della Robbia e Andrea Guardi.

"Non potevamo che ospitare, come Regione Toscana, quello che voleva essere un segno di riconoscimento del talento straordinario del più grande architetto del Rinascimento", ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione. "E' la mostra più importante che ci sia mai stata dentro a questo palazzo", ha affermato Cristina Manetti, assessora regionale alla cultura, secondo cui "la gratuità dell'ingresso è una scelta importante, perché vogliamo che questa occasione possa essere vissuta dal maggior numero possibile di persone". (ANSA).

