Mentre attraversa un lento declino politico, la Venezia settecentesca conquista l'Europa con un'altra forma di supremazia: quella dell'eleganza. È quanto racconta la mostra 'Magnifica Eleganza. Tiepolo, Longhi e Guardi tra arte e moda', aperta dal 12 settembre al 6 dicembre 2026 nella nuova Sala Esposizioni della Casa Museo della Fondazione Paolo e Carolina Zani di Cellatica (Brescia).

Ideata e coordinata da Massimiliano Capella, la mostra propone un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta trentasei opere, tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo, Francesco Guardi e Pietro Antonio Rotari, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e costumi realizzati da Danilo Donati per Il Casanova di Federico Fellini (1976), premiati con l'Oscar nel 1977.

Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume, trasformando i loro dipinti in autentici documenti della storia della moda. Tra i capolavori esposti spicca 'Il Ridotto in Venezia' di Pietro Longhi, una delle più celebri rappresentazioni della società veneziana del Settecento, nonché un catalogo dell'eleganza della Serenissima: dame in andrienne sostenute dai panier, gentiluomini con preziose velade, tricorni, maschere, sete e broccati. Il dialogo tra opere e costumi prosegue lungo tutto il percorso espositivo. L'elegante andrienne, protagonista dei disegni di Pietro Longhi, trova riscontro negli abiti originali del Settecento; la robe à la polonaise è riconoscibile nelle figure che animano la celebre Veduta di Villa Loredan a Paese di Francesco Guardi; le raffinate robe à la française, con i caratteristici plis Watteau, e gli eleganti habit à la française, ricorrono invece nei fogli di Guardi e di Giambattista Tiepolo, rivelando la straordinaria diffusione della moda francese nella Venezia del tempo.

Anche gli accessori raccontano una società che fece dell'apparire un vero linguaggio culturale. L'inedita 'Dama con moretta' di Pietro Antonio Rotari restituisce il fascino enigmatico della maschera femminile più iconica della Serenissima, il cui stile riecheggia nei sette costumi ideati da Danilo Donati per Il Casanova di Federico Fellini, che concludono il percorso espositivo.

