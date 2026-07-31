(ANSA) - FIRENZE, 31 LUG - Tre opere a tempera del Tre e Quattrocento, originariamente collocate nelle chiese del Chianti e poi lasciate per anni in deposito, sono ora, dopo il restauro, le protagoniste di una mostra dal titolo 'Ritorno nel Chianti.

Dipinti del XIV e XV secolo'. La rassegna si apre oggi nella Rocca Quattrocentesca di Castellina in Chianti (Siena), oggi sede del Museo Archeologico.

In mostra c'è una tempera su tavola del XV secolo, La Madonna col Bambino e i santi Biagio, Caterina d'Alessandria, Agnese e Agostino di Bicci di Lorenzo, esponente di una delle principali botteghe familiari fiorentine, originariamente collocata nella Pieve di Sant'Agnese (risalente al 1000) e poi rimasta per 25 anni nei depositi della Pinacoteca di Siena. Stesso destino per l'altra tempera su tela quattrocentesca, ovvero La Madonna col Bambino e i santi Giorgio e Francesco di Cosimo Rosselli che originariamente trovava posto nella chiesa di San Giorgio in Piazza, nella frazione La Piazza del comune di Castellina. E poi la trecentesca Crocifissione coi Dolenti e San Francesco di Niccolò di Pietro Gerini, altra tempera su tavola che originariamente era collocata a Gaiole in Chianti, nella pieve di San Sigismondo, la chiesa più importante di Gaiole. Dal 31 luglio fino al 10 gennaio le tre opere saranno esposte a Castellina in Chianti. (ANSA).

