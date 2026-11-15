(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Un vigneto sul tetto di un edificio di uffici a Tokyo, il Clos Montmartre a Parigi con la sua iconica festa della vendemmia, la vigna urbana di Catania con l'Etna sullo sfondo, i ripidi pendii di Vienna e Stoccarda, un filare di viti di fronte alla famosa scritta di Hollywood a Los Angeles o, ancora, la vigna curata dalla comunità locale a L'Aia e a Osaka.

Non ci sono limiti o frontiere per chi ha deciso di coltivare vino: nuovi o antichi viticoltori hanno scelto di farlo in luoghi così originali che la casa editrice Jonglez li è andati a cercare per stilarne uno dei suoi famigerati Atlanti che vanno a caccia di luoghi insoliti e segreti Scritto da Nicola Purrello, presidente di Urban Vineyards Association, l'Atlante dei vigneti urbani, è un viaggio nei colori e nelle atmosfere di queste preziose oasi di biodiversità: Bolzano, Venezia, Torino, Milano, Brescia, Reggio Emilia, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Catania per l'Italia, ma anche vigne negli Stati Uniti e in Francia, in Germania e in Australia, in Giappone e tanti altri Paesi nel mondo, collocate nei centri storici e nelle periferie, a terra e sui tetti, spesso sconosciute anche agli stessi abitanti.

Per quanto rari i vigneti urbani sono infatti un fenomeno diffuso in tutto il mondo: si trovano ovunque esista la viticoltura e prosperano dove pochi si aspetterebbero mai di vedere delle viti.

Sono decine i vigneti urbani descritti nel volume, completi di foto e descrizioni, che raccontano storie di tradizioni, di comunità, in alcuni casi anche di rinascita di luoghi che sembravano condannati al declino. Veri e propri baluardi di 'resistenza' all'avanzare del cemento e dell'urbanizzazione.

Vigne che, prima di tutto, sono storie di persone che ne rendono possibile l'esistenza: oasi di biodiversità, cultura e patrimonio il cui valore sociale e culturale va ben oltre il vino che producono. (ANSA).

