L'arte e i linguaggi della contemporaneità dialogano con la storia, la memoria e l'identità all'interno del complesso monumentale della Basilica di Santa Croce a Firenze: accadrà dal 24 al 27 settembre per la nona edizione di 'Genius Loci: alla scoperta di Santa Croce'. Sono 20 gli appuntamenti del festival: tra esclusive per l'Italia e eventi site specific, ci saranno Abel Ferrara che legge i versi di Gabriele Tinti per Francesco d'Assisi, Mauro Ceruti che dedica una lectio magistralis a Edgar Morin e al suo ultimo appello "per una nuova civiltà della Terra e per un umanesimo planetario", il filosofo Maurizio Ferrara, lo scrittore Marco Malvandi, il professore e artista Francesco D'Isa e la storica dell'arte e saggista Daniela Cotimbo, storica che dialogheranno su pensiero oggi ai tempi del dilagare dell'Ia.

Tra gli altri eventi Ascanio Celestini con lo spettacolo 'Poveri Cristi, il concerto in prima italiana di Heinali e Andriana-Yaroslava Saienko che si cimentano nella personale reinterpretazione dell'opera di Ildegarda di Bingen; l'emozionante omaggio al genio di John Coltrane con il musicista americano James Brandon Lewis - eletto come il migliore sax tenore dell'anno - e Chad Taylor, il concerto all'alba con Alberto Ferrari, voce, chitarra e compositore dei Verdena e degli I Hate My Village Con Genius Loci - manifestazione a cura di Controradio Club, Opera di Santa Croce e Controradio - gli spazi del complesso monumentale francescano (il Cenacolo, il Secondo Chiostro, la Cappella Pazzi) si rivelano attraverso incontri con filosofi e artisti, concerti, talk e performance, aprendo riflessioni sul tempo presente e sollecitando nuove visioni e nuove forme di convivenza. Ingresso libero su prenotazione.

