(di Ida Bini) (ANSA) - BURGOS, 22 NOV - Lontani dagli itinerari più battuti, dove la natura sfida l'architettura e le leggende si intrecciano con la storia, sorgono borghi costruiti sotto enormi rocce, paesi attraversati da cascate, villaggi dipinti di blu e luoghi avvolti nel mistero. Sono 7 piccoli borghi che hanno dell'incredibile ma che meritano il viaggio alla scoperta di una Spagna insolita. Nel nord del Paese, nella provincia di Burgos, Puentedey sembra sfidare la gravità: il suo centro storico sorge sopra un gigantesco arco di roccia calcarea, scavato nel corso dei millenni dal fiume Nela. E' un ponte naturale alto oltre quindici metri, tanto spettacolare da essere considerato dagli abitanti un'opera divina; il nome stesso del paese, infatti, deriva da 'Puente de Dios', ponte di Dio. Passeggiando tra le stradine medievali, con le case in pietra, il palazzo dei Brizuela e la chiesa di San Pelayo, è difficile immaginare che sotto i propri piedi scorra un fiume. È proprio questo straordinario incontro tra geologia e architettura a rendere Puentedey una delle mete più singolari della Castiglia e León.

Sempre nella provincia di Burgos, ma immerso nello spettacolare paesaggio del Canyon dell'Ebro, Orbaneja del Castillo offre uno scenario che sembra appartenere a un racconto fantastico. Una cascata nasce proprio nel cuore del paese e scende tra le abitazioni in pietra, formando una successione di pozze dalle sfumature turchesi prima di raggiungere il fiume Ebro. L'acqua sgorga da una sorgente carsica e, nel corso dei secoli, ha modellato terrazze calcaree e piccoli salti, diventando parte integrante dell'identità del borgo. Il rumore della cascata accompagna la passeggiata lungo le viuzze, mentre tutt'intorno si aprono panorami di canyon, pareti rocciose e grotte. Una destinazione particolarmente suggestiva per chi ama unire la scoperta dei borghi alle escursioni nella natura. Passeggiando per le strade di Mogarraz, nella Sierra de Francia, in provincia di Salamanca, si ha la curiosa sensazione di essere continuamente osservati. Sulle facciate delle case medievali, infatti, sono esposti centinaia di ritratti degli abitanti, trasformando l'intero centro storico in una straordinaria galleria d'arte a cielo aperto. L'iniziativa nasce da un progetto dell'artista Florencio Maíllo, che ha recuperato le fotografie utilizzate negli anni Sessanta per i documenti d'identità, restituendo un volto a chi ha vissuto nel paese e a chi è partito in cerca di fortuna. Ogni immagine è collocata sulla casa legata alla persona ritratta, creando un dialogo silenzioso tra passato e presente. Ai piedi del massiccio del Moncayo, nella provincia di Saragozza, Trasmoz custodisce una reputazione decisamente inquietante: da secoli è conosciuto come il paese delle streghe, un luogo dove, secondo le leggende popolari, alchimisti, guaritori e praticanti di arti magiche si riunivano per celebrare misteriosi rituali. Ma la sua fama è legata anche a un fatto storico singolare: il borgo fu colpito da una scomunica ecclesiastica che, secondo la tradizione locale, non sarebbe mai stata revocata. A dominare il paese sono i resti del castello medievale, mentre il museo della Stregoneria racconta le credenze e le superstizioni che hanno alimentato il mito di Trasmoz. Un'atmosfera misteriosa che affascinò anche lo scrittore Gustavo Adolfo Bécquer, contribuendo a trasformare questo piccolo centro in una meta per gli appassionati di folklore e leggende. Per raggiungere Llívia, nel cuore dei Pirenei, bisogna attraversare un confine: il piccolo borgo, infatti, appartiene alla Spagna pur essendo completamente circondato dal territorio francese. L'anomalia geografica risale al XVII secolo, quando il Trattato dei Pirenei ridisegnò i confini tra i due Paesi; Llívia tuttavia riuscì a conservare la propria appartenenza alla Spagna grazie a un dettaglio giuridico: era classificata come 'villa' e non come semplice villaggio, e per questo non rientrò tra i territori ceduti alla Francia. Oggi è una curiosa enclave spagnola, collegata al resto del Paese da una strada che attraversa il territorio francese. Oltre alla particolarità geografica, merita una visita il centro storico, che custodisce anche una delle più antiche farmacie d'Europa, oggi trasformata in museo. In Andalusia, tra le montagne della Serranía de Ronda, c'è un villaggio che ha rinunciato al tradizionale bianco delle case andaluse per trasformarsi in un sorprendente mosaico blu. È Júzcar, protagonista nel 2011 di una singolare operazione pubblicitaria legata al film I Puffi; per l'occasione le facciate furono dipinte di blu, ma quello che doveva essere un cambiamento temporaneo finì per diventare permanente. Gli abitanti, conquistati anche dall'improvviso successo turistico, decisero di conservare il nuovo aspetto del paese. Oggi le case azzurre creano un contrasto spettacolare con il verde dei castagneti e delle montagne circostanti. E per chi vuole prolungare la visita, nei dintorni non mancano sentieri naturalistici, ponti sospesi e attività all'aria aperta. Infine, sempre in Andalusia, in provincia di Cadice, Setenil de las Bodegas è uno di quei luoghi che sembrano impossibili finché non li si vede. Qui molte abitazioni sono state costruite direttamente sotto enormi sporgenze rocciose, sfruttando le cavità naturali scavate dal fiume Guadalporcún. Qui la montagna non fa soltanto da sfondo al paese, ma diventa parte integrante degli edifici, formando pareti e tetti naturali. Il risultato è particolarmente spettacolare lungo le vie Cuevas del Sol e Cuevas de la Sombra, dove gigantesche masse di pietra sovrastano case, locali e stradine, creando scorci di grande suggestione.

Una soluzione architettonica nata dalla necessità di adattarsi all'ambiente e capace anche di proteggere gli interni dal caldo estivo e dal freddo invernale. Oggi Setenil è uno dei borghi più fotografati della regione, tappa ideale per chi vuole scoprire un'Andalusia meno convenzionale. (ANSA).

