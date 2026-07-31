(ANSA) - MATERA, 31 LUG - Irsina avvia ufficialmente il percorso che porterà il comune della collina materana a candidarsi come Capitale Italiana della Cultura per l'anno 2029.

A darne notizia è il sindaco Giuseppe Candela: "La candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2029 non è solo un progetto ambizioso, ma una scelta di visione e sviluppo per la nostra comunità e per l'intera Basilicata".

Irsina intende strutturare un dossier ricco di progetti di innovazione culturale, inclusione e rigenerazione urbana, forte dell'eredità e dell'esperienza lasciata dalla Matera Capitale Europea della Cultura 2019 e della propria vocazione all'accoglienza. "Possediamo una stratificazione culturale, artistica e monumentale unica: Sant'Eufemia, i bottini, la Concattedrale, i paesaggi, un patrimonio che merita di essere valorizzato e conosciuto a livello internazionale", ha evidenziato Candela che ha ribadito che "questo percorso sarà un cantiere aperto di idee, che si innesta su una traiettoria di valorizzazione alla quale lavoriamo ormai da anni, attraverso il coinvolgimento di cittadini, associazioni e istituzioni in uno scambio reciproco di idee e progettualità capace di coltivare quel senso di comunità che vogliamo ci contraddistingua".

(ANSA).

