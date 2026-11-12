(ANSA) - VICENZA, 12 NOV - Alla Basilica Palladiana di Vicenza arriva la grande mostra "Italia Germania. Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer".

La rassegna, che presenta oltre 160 opere tra Ottocento e Novecento, apre al pubblico da sabato 14 novembre, e fino al 2 maggio 2027, e sarà inaugurata domani alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Teatro Olimpico.

L'esposizione, che ospita tra gli altri opere di Canova, De Chirico, Boccioni, Dix, Kandinskij, Fontana, Burri, Vedova, Beuys, Baselitz, Richter e Kiefer costituisce la prima tappa del progetto espositivo triennale "Ispirazione Europa. Dialoghi d'arte tra il XIX e il XX secolo", volto ad indagare il ruolo fondativo delle arti nella costruzione di una visione identitaria europea. Il ciclo proseguirà nel 2027 esplorando il legame Italia Francia, per concludersi nel 2028 con un focus dedicato al rapporto Italia Spagna, ricostruendo una trama fitta di viaggi, incontri, influenze e confronti che hanno trasformato il linguaggio dell'arte e, più in generale, la visione culturale dell'Europa.

L'opera d'arte, come hanno sottolineato i curatori Gabriella Belli e Valerio Terraroli, viene indagata come un vero e proprio "sistema satellitare", un organismo complesso capace di intercettare messaggi, raccogliere eredità passate e rispondere con tenacia ed etica alle pressioni, alle crisi e alle ricostruzioni della società europea.

"Italia Germania" è un progetto della Città di Vicenza insieme ai Musei Civici, al Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, alla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e a Marsilio Arte. Rientra nel "Programma Grandi Eventi" della Regione del Veneto ed è realizzata con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia, in occasione dei 75 anni dalla ripresa delle relazioni diplomatiche tra i due paesi, e della Provincia di Vicenza. Vede la collaborazione speciale del Mart - Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto e la collaborazione del Museo Casa di Goethe di Roma e del Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno (Treviso).

Main Partner è Intesa Sanpaolo, che contribuisce anche attraverso Gallerie d'Italia prestando cinque opere per il percorso espositivo e ospitando nei nuovi spazi delle Scuderie di Palazzo Leoni Montanari una sezione dedicata con due opere del Novecento. (ANSA).

