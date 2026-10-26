(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Una mostra in tre sedi per ripercorrere l'opera e l'eredità di Marisa Merz nel centenario della nascita. Dal 29 ottobre fino al 4 aprile 2027 il Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, la Fondazione Merz e la Gam - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino presentano Marisa Merz - La danza delle ore, progetto espositivo condiviso che riunisce opere storiche e lavori inediti.

"Definirei mia madre imprendibile, per entrare nel suo mondo ci vogliono tanti punti di vista. Vorrei che si percepisse la sua libertà d'azione, la sua indipendenza, quanto fosse non convenzionale. Vorrei che rimanesse tale a cent'anni e anche per il futuro" ha spiegato Beatrice Merz.

La mostra, realizzata con il patrocinio del Ministero della Cultura e il sostegno della Fondazione Crt, è curata da Chiara Bertola, Sébastien Delot, Francesco Manacorda, Beatrice Merz, Chiara Parisi e Marianna Vecellio. Il percorso propone tre prospettive complementari sulla ricerca dell'artista, nata nel 1926, mettendo al centro il rapporto tra arte e vita, la sperimentazione sui materiali e la trasformazione delle forme nel tempo.

Al Castello di Rivoli l'attenzione si concentra sulla dimensione ambientale e spirituale del lavoro di Merz, sullo spazio come luogo fisico e metafisico e sulle risonanze della sua ricerca nell'opera di dieci artiste contemporanee. La Fondazione Merz approfondisce invece i processi creativi, i materiali e le possibilità espressive che emergono dalla loro lavorazione. Alla Gam il percorso esplora il ruolo della casa come studio e laboratorio, luogo in cui esperienza quotidiana e pratica artistica si intrecciano. Completa il progetto un nuovo intervento di Tacita Dean, invitata a entrare nella casa-studio di Marisa Merz a Torino per realizzare un film e una serie di fotografie. Il lavoro restituisce uno sguardo contemporaneo sul luogo in cui l'artista ha vissuto e lavorato, soffermandosi sulla luce, sulla memoria e sul rapporto tra abitare e creare.

(ANSA).

