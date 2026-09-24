(ANSA) - CAGLIARI, 24 SET - Sulle linee a scartamento ridotto del Trenino Verde tornerà a viaggiare la locomotiva a vapore del 1931. Prima di entrare in servizio, il mezzo dovrà superare i collaudi dell'Ansfisa, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. I tempi non sono ancora certi, ma la locomotiva potrebbe essere operativa attorno alla metà del 2027, secondo le stime dell'Arst, l'azienda regionale di trasporto pubblico che gestisce le linee ferroviarie a scartamento ridotto della Sardegna.

La novità è emersa a margine della presentazione, a Cagliari, della 18/a edizione del Festvial internazionale della letteratura di viaggio 'D.H. Lawrence', che si apre domani a Mandas (Cagliari) e che si concluderà domenica 4 ottobre. Il giorno precedente, sabato 3 ottobre, "sarà presentato il progetto del nuovo centro intermodale di Mandas", hanno annunciato il vicedirettore dell'Arst, Salvatore Perra, e il sindaco Umberto Oppus, "finanziato con 1,5 milione della Regione e del Comune" e realizzato in collaborazione con l'Azienda.

Entro il 2027 la stazione disporrà di spazi rinnovati per accogliere i visitatori.

Intanto, già a dicembre il Comune riaprirà la storica locanda della stazione: l'Arst ha concesso all'amministrazione comunale i locali ferroviari che ospitavano albergo e ristorante. Nascerà così la 'Locanda Lawrence', dedicata allo scrittore inglese cui il festival è dedicato e che fece tappa nel 1921 a Mandas durante il viaggio raccontato in 'Mare e Sardegna'. Sarà l'unica stazione della Sardegna con hotel (otto posti letto) e ristorante annessi. Le camere resteranno quelle storiche e il punto di ristoro, aperto a pranzo e cena, sarà non solo rivolto ai turisti, che la domenica affollano il Trenino Verde (tutti sold out in questo periodo i 140 posti disponibili), ma anche alla comunità locale. Al momento la linea attiva è la Mandas-Laconi. Sono in corso lavori per la riapertura del tratto Mandas-Seui entro marzo 2027. (ANSA).

