(ANSA) - PERUGIA, 28 NOV - L'atmosfera delle feste è tornata negli spazi del centro espositivo della Rocca Paolina di Perugia, tra addobbi natalizi, creazioni artigianali e gesti di solidarietà. Ha infatti preso il via la sesta edizione del "Mercatino di Natale in Rocca", l'iniziativa promossa dall'accademia Focus aps.

All'inaugurazione erano presenti la presidente dell'Accademia Focus, Elvira Carrese, il vicepresidente Giovanni Bocco, la vicepresidente della Provincia di Perugia, Laura Servi, e l'assessore del Comune di Perugia, Fabrizio Croce.

Nel portare il saluto della Provincia di Perugia, la vicepresidente Servi - si legge in una nota dell'ente - si è soffermata sul valore dell'iniziativa. "Le creazioni e i manufatti degli espositori - ha detto - sono espressione della generosità degli uni verso gli altri, un valore che assume un significato ancora più profondo in un momento storico segnato da conflitti internazionali. La nostra Costituzione, nel ripudiare la guerra, ci richiama all'impegno per una cultura di pace, fondata sulla solidarietà e sul rispetto reciproco. Iniziative come questa ci ricordano che ciascuno di noi, anche attraverso piccoli gesti, può contribuire a rendere concreti questi valori".

Ventuno espositori e sei giornate di appuntamenti per un evento che coniuga la magia del Natale con l'impegno sociale.

Anche quest'anno l'iniziativa, come ricordato da Elvira Carrese, si lega a una precisa finalità benefica, rivolgendo particolare attenzione alle donne in condizioni di fragilità.

"Il ricavato e gli eventuali contributi raccolti - ha spiegato la presidente dell'Accademia - saranno destinati a sostenere una giovane seguita dalla Caritas nel suo percorso di crescita personale".

Accanto all'esposizione e alla vendita di manufatti di sartoria, ricamo, oggettistica e libri, il mercatino propone laboratori creativi, appuntamenti musicali e attività dedicate ai più piccoli, con il coinvolgimento delle scuole perugine.

Il 28 e 29 novembre spazio all'arte del ricamo con l'Accademia del Ricamo di Assisi, mentre domenica 29 novembre sarà la volta dell'appuntamento "Impariamo a preparare le cialde del Medioevo", a cura dell'Accademia della Cialda di Marsciano.

Lunedì 30 novembre, alle 17, nella sala del Consiglio della Provincia di Perugia, si terrà il concerto di Natale con i "Cori Mini Coristi a Priori" e il coro "Harmonia Caelestis".

Ad animare quotidianamente il mercatino saranno anche il laboratorio di tessitura "I telai della nonna", a cura dell'associazione Intrecciamo i Fili aps, l'associazione clownterapia Vip, Viviamo in positivo, e gli Aggiustatutto perugini. Non mancherà Babbo Natale, pronto ad accogliere grandi e piccini nella sua casa.

Natale in Rocca resterà aperto fino a mercoledì 2 dicembre, dalle 10 alle 19, con orario continuato.

Le realtà partecipanti con i propri stand sono Avis Comunale Perugia, Caritas Diocesana Perugia-Città della Pieve, Associazione Intrecciamo i Fili Aps, Comunità di Sant'Egidio, Consorzio Auriga, Cesvol Umbria, Acli Perugia, Wwf Umbria, Fidas Umbria, Arelis Ayovi, Valentina Butera (mostra), Mauro Proietti (mostra), Assicurazione Vittoria, Aggiustatutto Perugini, Cooperativa Sociale Seriana 2000, Uno in Più - Associazione Sindrome Down, Associazione Aipd con Azienda Agraria di Boneggio, Suore Benedettine Monastero S. Anna Bastia Umbra, Associazione Accademia della Cialda di Marsciano, Cooperativa Sociale Viva e Soc. Agricola Viva Agri, Associazione Accademia Punto Assisi. (ANSA).

