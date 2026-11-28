(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Al grido collettivo di 'Lumos', l'incantesimo della saga che accende la luce, le navate della Galleria Alberto Sordi a Roma si sono illuminate a festa nel tardo pomeriggio di oggi per l'accensione dei due alberi di Natale interamente dedicati all'universo di Harry Potter.

L'evento ha registrato una grande affluenza di fan, romani e turisti, accorsi nel cuore della Capitale per assistere al conto alla rovescia, accompagnato dalle note natalizie del coro Roma Gospel Voices.

L'iniziativa, promossa da Hbo Max per celebrare l'imminente debutto dell'attesa serie Hbo Original Harry Potter e la Pietra Filosofale, in arrivo in esclusiva sulla piattaforma il prossimo 25 dicembre, ha trasformato lo storico spazio romano in un set immersivo che resterà visitabile per tutto il periodo delle feste. Nel dettaglio, le due installazioni hanno reso omaggio ai simboli più amati dei romanzi di J.K. Rowling: l'albero della navata sinistra, sormontato dal celebre Cappello Parlante, ha rievocato la Sala Grande e la cerimonia dello Smistamento attraverso i colori e gli stemmi delle quattro Case (Grifondoro, Tassofrasso, Serpeverde e Corvonero). Il secondo albero ha invece celebrato il viaggio verso la scuola di magia con decorazioni tridimensionali raffiguranti l'Hogwarts Express, gufi, bauli e le iconiche lettere di ammissione. A completare la scenografia, una grande ghirlanda centrale firmata Hbo Max, stendardi agli ingressi e vetrofanie alte oltre quattro metri con i volti di Harry, Hermione e Ron.

Quello capitolino è il primo dei due appuntamenti italiani legati al lancio della serie: il secondo albero a tema verrà infatti inaugurato sabato 5 dicembre a Milano, in piazza della Scala. (ANSA).

