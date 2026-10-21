(ANSA) - PALERMO, 21 OTT - Palloncini trasformati in sculture preziose, superfici cromate che riflettono il mondo circostante, colori brillanti e forme familiari che diventano icone dell'arte contemporanea. È l'universo di Jeff Koons, protagonista da domani, 22 ottobre, e fino all'11 gennaio (compatibilmente con i lavori parlamentari dell'Assemblea regionale), al Palazzo Reale a Palermo con "Jeff Koons tribute", un'esposizione che porta per la prima volta in Sicilia le opere di uno degli artisti più celebri e quotati al mondo.

Ideato, organizzato e promosso dalla Fondazione Federico II, in sinergia con Weng Contemporary di Zugo, in Svizzera, e Bernardaud, storica maison francese della porcellana di Limoges, il progetto propone un percorso attraverso quindici opere, tra prototipi e edizioni limitate in formato mid-size, allestite negli ambienti degli Appartamenti Reali.

Al centro dell'esposizione c'è il linguaggio inconfondibile dell'artista statunitense, capace di trasformare oggetti quotidiani e immagini della cultura popolare in creazioni dalla straordinaria precisione tecnica. Un'estetica apparentemente giocosa, dietro la quale si nasconde una riflessione sul consumismo, sul desiderio e sul valore che la società attribuisce agli oggetti.

Il cuore del tributo è la serie Celebration, avviata nei primi anni Novanta e ispirata anche agli oggetti gonfiabili e alle decorazioni delle feste. Tra i lavori più riconoscibili spicca Balloon Dog Blue, raffinata versione in porcellana cromata dell'iconico cane realizzato originariamente in metallo lucidato. Accanto a esso figurano i geometrici Diamonds, la Seated Ballerina e Lobster, opere che sintetizzano la capacità dell'artista di combinare immediatezza visiva, virtuosismo esecutivo e riflessione concettuale, doti che entrano in relazione con lo splendore degli ambienti storici e con l'oro dei mosaici bizantini della Cappella Palatina.

"Con Jeff Koons tribute, il palazzo Reale di Palermo si conferma, ancora una volta, baricentro di contaminazioni culturali, capace di far dialogare la sua storia millenaria con le espressioni più moderne e contemporanee dell'arte - dice Gaetano Galvagno, presidente dell'Assemblea regionale siciliana e della Fondazione Federico II -. L'iniziativa rappresenta un traguardo di alto profilo istituzionale e culturale, frutto di una prestigiosa collaborazione internazionale".

A completare il percorso è un video dedicato al metodo di lavoro dell'artista.

Il tributo sarà accompagnato da un catalogo pubblicato dalle Edizioni Fondazione Federico II e da una selezione di pubblicazioni disponibili al bookshop. (ANSA).

