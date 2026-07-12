(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 12 LUG - Si comincia con "La Grazia", considerato uno dei migliori lavori di Paolo Sorrentino, e si chiude con "Rino Gaetano - Sempre più blu", film documentario dedicato al celebre cantautore italiano, passando per i più grandi titoli dell'anno come "Il diavolo veste Prada 2", "The drama", "Michael", "Bugonia", pellicole di animazione come "Zootropolis 2" e "Super Mario Galaxy" e un monumento della cinematografia italiana come "Francesco giullare di Dio", capolavoro di Roberto Rossellini e Federico Fellini, che mette in scena alcuni episodi della vita di San Francesco.

Dall'8 al 30 agosto tutte le sere, la Rocca Maggiore di Assisi si trasforma in un grande cinema a cielo aperto, con la proiezione di oltre 20 film nel suggestivo Giardino degli Incanti, per la terza edizione del "Cinema alla Rocca". Progetto promosso dal Comune di Assisi, in collaborazione con il cinema Esperia di Bastia Umbra.

"Cinema alla Rocca - sottolineano Valter Stoppini e Fabrizio Leggio, sindaco e assessore al turismo - si conferma un tassello fondamentale della nostra offerta estiva, un momento in cui la bellezza monumentale della Rocca Maggiore si fonde con la magia del grande schermo. Non si tratta solo di proiezioni, ma di una vera e propria esperienza in uno spazio di straordinario valore, che diventa sempre più vivo e fruibile. Proponiamo un cartellone ricco e diversificato, che spazia dall'impegno civile all'intrattenimento di qualità, in un palcoscenico unico dove storia e natura incontrano le emozioni del cinema".

Gli spettacoli inizieranno tutti alle ore 21.15, il biglietto ha un costo di 6 euro ed è acquistabile direttamente al botteghino allestito nel luogo della proiezione (Giardino degli Incanti, Rocca Maggiore). I film legati al progetto nazionale "Cinema Revolution", a sostegno di pellicole italiane ed europee, costeranno 3,50 euro.

I dettagli sono su www.visit-assisi.it, sito ufficiale della promozione turistica del Comune di Assisi. (ANSA).

